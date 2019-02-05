Kia назвала российские цены на флагманский седан K900

Продажи представительского K900 стартуют 1 марта этого года.

Седан Kia Quoris (на других рынках К900) первого поколения особой популярностью на российском рынке похвастать не может: в прошлом году дилеры продали 294 автомобиля. Это больше, чем удалось продать Genesis с его седаном G90 (226 шт.), но меньше, чем любому из премиальных производителей в сегменте представительских седанов (Lexus LS, Audi A8. BMW 7-й серии, Mercedes-Benz S-класса).

Несмотря на невысокие продажи, у нас решили не отказываться от продаж машины и выводят на рынок второе поколение K900, которое будет продаваться под глобальным индексом.

Седан предложат с двумя бензиновыми атмосферниками объемом 3,3 л (249 л.с.) и 5 л (413 л.с.). Оба силовых агрегата оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Kia K900 получил три комплектации: Luxe, Prestige и Premium. Причем мощный двигатель будет доступен исключительно для топовой версии.

Базовая комплектация Luxe обойдется в 2 969 000 руб. Она включает в себя светодиодные фары, 3-зонный климат-контроль, обогрев руля, 12 регулировок водительского сиденья и 8 — переднего пассажирского, электропривод крышки багажники, девять подушек безопасности, парктроник с камерой заднего вида, аудиосистему Krell с 14 динамиками и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном.

В комплектации Prestige (3 499 900 руб.) дополнительно появляются отделка сидений кожей наппа, вставки из натурального дерева, электропривод рулевой колонки с памятью, электрорегулировки передних сидений с вентиляцией и памятью, электролюк. К услугам задних пассажиров — шторки на окна. Kia K900 в данной комплектации получил проекционный экран, беспроводную зарядку спереди и аудиосистему Lexicon с 17 динамиками. Комплекс систем безопасности включает в себя мониторинг слепых зон, круговой видеообзор, систему контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения.

Топовая Premium получила отделку кожей наппа всего салона, потолок оббит замшей, внутри установлена фоновая подсветка. Водительское сиденье имеет 20 электрорегулировок, переднее пассажирское — 16. Также передние сиденья получили пневматические элементы поясничной и боковой поддержки. Сзади в данной комплектации устанавливаются раздельные кресла с вентиляцией и электрорегулировкой в 14 направлениях, здесь также есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Kia K900 в комплектации Premium получил адаптивную электронно-управляемую подвеску. Версию с топовым двигателем можно будет легко отличить по 19-дюймовым легкосплавным колесам. Машина с 3,3-литровым двигателем обойдется в 3 899 900 руб., с 5-литровым — в 4 399 000 руб.

Крупноузловая сборка Kia K900 организована на калининградском «Автоторе».

На российском рынке может появиться флагманский кроссовер компании, который получил имя Telluride.

Фото: Kia