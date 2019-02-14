Kia тестирует конкурента Hyundai Creta. Первые фото

Корейцы готовят к премьере компактный кроссовер, который будет бороться с конкурентами в бюджетном сегменте.

Материалы по теме Kia показала конкурента Hyundai Creta

Специалисты Kia приступили к дорожным испытаниям нового компактного кроссовера, который получит имя Tusker и который должен стать прямым конкурентом таким моделям, как Hyundai Creta и Renault Duster.

При этом новая модель построена на новой модульной платформе Hyundai-Kia. На ней же будет сделано и следующее поколение Hyundai Creta.

Несмотря на плотный камуфляж, на фотографиях, опубликованных Motor1, заметно влияние концепта SP, который корейцы показывали в прошлом году на автосалоне в Индии. Машина получит переднюю часть в новом фирменном стиле Kia, будет иметь короткие свесы и довольно высокий салон. Любопытно, что машина очень похожа на Hyundai Creta в профиль, за исключением того, что она крупнее и имеет дополнительные окошки за задними дверями.

С учетом того, что серийные прототипы были сфотографированы во время зимних испытаний в Северной Европе, можно предположить, что в отличие от Креты, Kia Tusker станет глобальной моделью и будет продаваться не только на развивающихся рынках, но и в Старом Свете. В линейке новая модель займет место ниже Kia Sportage и должна стать более дорогой альтернативой Hyundai Creta, так как обзаведется множеством дополнительного оборудования и современных систем безопасности.

Технические детали проекта пока неизвестны. По неподтвержденным данным, на европейский рынок новый кроссовер поступит с 1,4-литровым турбодвигателем, которым оснащается семейство Ceed (140 л.с.), и 2-литровым атмосферником (150 л.с.). Но от рынка к рынку силовая гамма будет варьироваться, так что в России машина может появиться с теми же силовыми агрегатами, которыми оснащается нынешнее поколение Hyundai Creta.

Hyundai построит в России завод по производству двигателей и трансмиссий. Ими будут оснащаться и локализованные модели Kia.

Следующее поколение Hyundai Creta получит семиместную версию.

Фото: Motor1 / Automedia / CarPix