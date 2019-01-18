Hyundai будет делать двигатели и коробки передач в России

О деталях СПИКа (специального инвестиционного контракта) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Разговоров о новом СПИКе было много, теперь же глава Минпромторга раскрыл конкретные детали. Специальный инвестиционный контракт с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключен сроком на 10 лет. В рамках проекта будет освоено высоколокализованное производство автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, а также машинокомплектов.

В предприятие планируется вложить 16,6 млрд рублей, но с учетом инвестиций других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достичь порядка 35 млрд рублей. Это позволит за 10 лет отчислить в бюджеты различных уровней более 244 млрд рублей налогов.

Компания приняла обязательства локализовать в России ключевые узлы и компоненты: двигатель, автоматическую коробку передач и элементы системы управления. Кроме того, соглашение предполагает экспорт продукции на зарубежные рынки и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на территории России, отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Завод по производству двигателей будет построен в Санкт-Петербурге. Специнвестконтракт позволил корейской компании сохранить льготы, так как соглашение о промсборке закончилось в прошлом году.

Сначала у руководства Hyundai даже были мысли разместить производство на мощностях КАМАЗа, но потом решили строить свой завод.



Фото: «За рулем»