ЗР начал длительный тест Kia Ceed. Ждем ваших вопросов!

Эта модификация Сида — с атмосферным двигателем 1.6 и автоматической коробкой передач — обещает стать самой востребованной у российских покупателей. Машина появилась в редакции недавно, но уже есть за что ее и похвалить, и поругать.

Kia Ceed 2019

В редакционном парке «За рулем» прописался новичок — Kia Ceed нового поколения. Автомобиль проведет в нашей редакции шесть месяцев. За которые, понятное дело, он переживет много чего интересного. Но об этом позже, а пока первые впечатления. На длительные испытания мы взяли хэтчбек со 128-сильным 1,6-литровым атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом. Уверены, что именно такое сочетание будет самым популярным в России.

Наш белоснежный хэтчбек щеголяет максимальной для такого двигателя комплектацией Prestige, которая включает в себя обогревы всего и вся, в том числе руля и задних сидений, а также датчики дождя и света, камеру заднего вида с динамической разметкой, светодиодные ходовые огни, комбинированную обивку сидений, легкосплавные колеса, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона через Android Auto или Apple CarPlay. Проще перечислить те опции, которых в нашей машине нет: это панорамная крыша, топовая мультимедийка с навигацией и комплекс электронных ассистентов движения. Все эти «плюшки» доступны только тем, кто выберет автомобиль с 1,4-литровым турбомотором и роботом в версии Premium+. Такая машина обойдется в 1,5 миллиона рублей. Наш же экземпляр значительно дешевле — 1 199 000 рублей.

Эргономика просчитана досконально. Но если постараться, то можно найти к чему придраться. У меня возникли вопросы к рабочему месту водителя и качеству сборки.

В свое время я выбирал, какой автомобиль купить в личное пользование. И выбор был именно между Сидом (только предыдущего поколения) и третьим Фокусом. Правда, речь шла об универсале. И несмотря на множество достоинств Kia, эта машина мне не подошла по нескольким причинам: недостаточно энергоемкая подвеска и огрехи в управляемости — хотелось заполучить автомобиль, избавленный от необходимости подруливания на прямой, с более прозрачной обратной связью на руле. Нельзя сказать, что Ceed прошлого поколения совсем уж плохо ехал. Но все познается в сравнении. Ford по части поведения на дороге оказался лучше. Но рано или поздно мой любимый универсал надо будет менять, и, возможно, я снова обращу внимание на Kia.

Инструментарий Kia для меня давно стал эталоном простоты и элегантности. Читаемостью приборов — отличная!

Мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем лишена навигации. Но зато есть возможность подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto.



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Корейцы как никто любят и умеют учиться. И их машины учатся вместе с ними. Новый Ceed мне понравился сразу. Машину этого поколения действительно научили хорошим манерам. Появилась стабильность на прямой. Автомобиль стал точнее следовать траектории в повороте, обеспечивая руль приятной и своевременной тяжестью. Больше нет паразитных колебаний кузова при резкой смене полосы. Зато есть выверенное усилие на руле и четкая обратная связь. Прописывать повороты на нынешнем Сиде приятно, из-за чего хочется ездить только по извилистым дорогам. К тому же у автомобиля отличная эргономика.

За короткое время, проведенное за рулем нового Сида, мне удалось найти всего лишь два недостатка. При выборе низкой посадки с соответствующим положением руля его обод перекрывает индикаторы указателей поворота. А еще подушка водительского сиденья спрофилирована неидеально, и через какое-то время бедра начинают затекать. В моем случае это произошло после четырехчасовой поездки.

В отличие от версии с турбомотором и роботом, которая была у нас на сравнительном тесте, атмосферный Ceed не блещет динамикой разгона. Но эта разница заметно только во время предельного ускорения. Что касается удобства управления тягой, то машина с автоматом мне понравилась куда больше Сида со строптивой роботизированной коробкой. Да, 6-ступенчатая гидромеханика не балует скорострельностью, но на фоне робота она радует предсказуемостью переключений. Для комфортного и уверенного перемещения в плотном потоке связка мотор-коробка работает великолепно. А если хочется ехать активно, то есть спортрежим. Он заметно прибавляет отзывчивости педали акселератора. При этом автомат охотнее переключается как вверх, так и вниз.

Что ж, пока новый Kia Ceed мне нравится. Посмотрим, как он перенесет полгода жизни в редакции.

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