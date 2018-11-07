Новый Kia Ceed против лидеров гольф-класса: большой тест-драйв

Подход к выбору автомобиля в Старом Свете очень прост. Катаешь себя любимого да пакеты из магазина по выходным? Значит, хэтчбек. Завел семью, нужно возить коляски и спортинвентарь? Универсал.
Мы, как всегда, идем своим путем. Хэтчи — для девочек, а универсалы вроде как непрестижны. И потому бал правят седаны да кроссоверы. Но вот парадокс: лидеры гольф-класса Kia Ceed и Skoda Octavia вообще не производятся с кузовом типа седан. Да и у Фокуса, занимающего третье рыночное место, седан расходится не лучше хэтчбека и универсала. На днях в эту тесную компанию влился Ceed нового поколения.
Мы взяли не самый дешевый автомобиль: удар держит 140‑сильный Ceed с 7-ступенчатым роботом. Ford Focus и Skoda Octavia также вооружены турбомоторами по 150 сил каждый, но у Шкоды — семиступенчатый робот, а у Форда — 6-ступенчатый автомат. Схожи и ценники: примерно полтора миллиона рублей.
|
Kia Ceed
Представлен в этом году на Женевском автосалоне. В гамме есть как хэтчбек, так и универсал. Сборка — в Калининграде, на заводе Автотор.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Skoda Octavia
Первый выход на публику датирован 2013 годом. Обновление — в 2017-м. Лифтбеки собирают в Нижнем Новгороде, универсалы поставляют из Чехии.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Ford Focus
Дебютировал в конце 2010 года. Производство и продажи обновленной машины в России начались в 2015-м. Сборка — во Всеволожске.
ДВИГАТЕЛИ:
Триквелы
«Третий» Ford Focus, «третья» Skoda Octavia. Встречайте «третий» Ceed! В третьем поколении он не только избавился от апострофа в названии, но и мутировал из минивэноподобного автомобиля первого поколения в поджарого красавчика с выраженным капотом и серьезным выражением лица — ощетинился с твердым намерением обойти соперников не только на рынке, но и технически.
Лифтбек Octavia серым кардиналом наблюдает за дерзким «корейцем», нацепившим красный костюм. Октавии не нужна яркая одежка, чтобы что-то доказывать. Она из поколения в поколение остается собой — спокойной и самоуверенной. Никаких спорных решений — даже «четырехглазость» не пошатнула имидж примерной домохозяйки. Каждый имеет право на красивые очки!
|
Управляемость всегда была сильной стороной Фокусов всех поколений. Удовольствия от прохождения поворотов не испортили даже 16‑дюймовые шины Michelin Energy, которые рано теряют сцепление.
|
На прямой Focus требует подруливаний (минимальных) только при наличии колеи. Дорожные шумы ненавязчивы. Лишь ветер напоминает о себе после 110 км/ч.
|
Ceed заметно подтянул управляемость. Не считая мелких замечаний, это послушный и приятный в управлении хэтчбек.
|
На прямой Kia демонстрирует высокую стабильность. Дорожные шумы смазывают впечатление при езде по автостраде.
|
На прямой Skoda непоколебима. Ни боковой ветер, ни колея не способны разрушить комфорт в дальней дороге.
|
Octavia, даром что самая габаритная, оказалась самой легкой машиной теста. Вкупе с великолепно настроенной и сбалансированной ходовой это сделало ее отличной партнершей на извилистой дороге.
Focus после рестайлинга засиял решеткой в стиле Aston Martin и уверенным взглядом раскосых фар. И всё же он пытается строить хорошую мину при плохой игре — его настигло проклятие платформы третьего поколения. Подтяжка лица дело не поправит, проблема глубже.
Сказать, что инженеры слишком вольно распорядились объемом салона, - значит проявить безудержный оптимизм. Бескрайние просторы передней панели сожрали добрую часть интерьера. Если водитель почти не пострадал (рабочее место продумано хорошо), то пассажиры в пролете. Страдающим клаустрофобией назад лучше не садиться.
Octavia — антипод и яркий пример рачительного отношения к пространству. Конечно, лифтбек превосходит своих конкурентов в габаритах, но всё равно недоумеваешь: откуда столько места в заднем ряду? И все эти отделения, розетки… Skoda словно уютный коттедж, в котором прожил много лет.
Ceed лишь самую малость просторнее Фокуса. И хотя не способен угнаться по этой части за Октавией, в организации пространства постарался на славу. Выверенное рабочее место, приятные усилия на кнопках и большой дисплей, заставивший потесниться центральные дефлекторы. Взрослый, законченный интерьер, нарисованный в своем стиле.
Дуйте сильнее!
«Атмосфера» умирает. Нынче сложно найти машину без наддувного мотора в гамме. В турбокомпанию записался и Ceed (прошлые версии GT не в счет).
Ста сорокá сил, которые выдувает 1,4‑литровый T‑GDi, хватает для бодрого разгона и уверенного выхода из десяти секунд до сотни. Но регулярно участвовать в светофорных гонках вряд ли кто будет, а вот с удобством управления тягой в повседневных режимах вышла промашка. И дело тут не в моторе — он-то как раз располагает моментом, доступным с самых низов, и, по идее, должен прекрасно справляться с рваным трафиком.
|
Массивная передняя панель, съевшая объем салона, - одна из самых спорных составляющих «третьего» Фокуса. При посадке рослые нередко бьются ногой об угол панели. В остальном эргономика вопросов не вызывает, взаимное расположение сиденья и органов управления образцовое. Площадка для смартфона в основании центральной консоли узкая, влезет не каждый аппарат.
|
Панель приборов с глубокими колодцами сложной формы красива. После рестайлинга на спидометре появился разноразмерный шрифт, требующий привыкания.
|
Мультимедиасистема SYNC 3 дополнена приятной акустикой Sony. Логика меню прихрамывает. Качество изображения с камеры чуть лучше, чем у Kia, но тоже далеко от идеала.
|
С рестайлингом в верхней части передней панели появилась розетка на 12 В. Нужная штука для тех, у кого на лобовом стекле — кронштейн со смартфоном или регистратором.
Робот с двумя сцеплениями — вот причина. В переходных режимах он, словно новичок на ответственной должности, изо всех сил старается не напортачить и оттого суетится. Третья! Нет, четвертая! Не-е, всё же третья… Подождите, не подсказывайте, я знаю правильный ответ! Порою на скорости 50–60 км/ч при едва нажатой педали газа коробка, не в состоянии определиться с нужной передачей, мечется и создает эффект пропусков в зажигании. А еще мешает задержка в кикдауне, причем она заметна и в спортивном режиме — вся разница сводится к тому, что коробка уходит не на одну передачу вниз, а на две.
|
Комбинации приборов Kia давно стали образцом простоты, элегантности и информативности. Между глубокими колодцами приютился читабельный дисплей. Лунная подсветка с красными стрелками не раздражает в темноте.
|
У топовой мультимедийной системы большой арсенал функций. Качество дисплея не лучшее, но для машины этого класса — вполне. А вот у картинки с камеры заднего вида качество «пиратское».
|
«Корейцы» традиционно сильны оснащением: двухзонный климат-контроль усилен обогревом лобового стекла и руля. Еще бы показания температуры были поярче — в солнечную погоду красные цифры видно так себе.
|
Салон — без намека на бюджетность. Панели отлично подогнаны. Эргономика хороша. Единственная придирка: обод руля мог бы быть чуть толще, а кожа — более цепкой.
|
Сид оснащен системами удержания в полосе и контроля слепых зон.
|
В основании центральной консоли нашлось место аж для двухэтажной площадки под смартфоны. Верхняя может быть дополнена индукционной зарядкой.
|
Докатились! Относительно доступный корейский хэтчбек гольф-класса умеет не только замедляться самостоятельно, но и подруливать в полосе. Причем, несмотря на призывы взять руль, он так и не отключил автопилот.
DSG Шкоды наблюдает за этим свысока. Да, парень, я всё это уже проходила. Вот тебе мастер-класс: молниеносные переключения и чуткое реагирование на педаль. Острота трансмиссии с переходом в спортрежим доточена до совершенства. Словно в мехатронный блок встроена машина времени, заранее знающая чаяния водителя. Вот как должен работать преселектив! Бензиновый 150‑сильный TSI лишь усиливает атмосферу праздника, к тому же наша домохозяйка следит за фигурой — она на центнер легче Kia. Так что в спурте до сотни Skoda легко выезжает из девяти секунд и обходит «корейца».
|
Можно потратить всю жизнь, чтобы найти хоть одну изюминку в интерьере Октавии. С другой стороны, не меньше времени уйдет на поиск просчетов эргономики или сборки.
|
Классическая приборка была бы идеальной, если бы не радиальная оцифровка на светло-сером фоне. Пожалуй, это единственный очевидный прокол в части эргономики.
|
Развлекательный центр Шкоды — самый простой в управлении, к тому же выдает весьма достойное изображение.
Чтобы снять те же полторы сотни сил, фордовским инженерам потребовалось на сто кубиков рабочего объема больше. И хотя сэкономить килограммы не позволила классическая 6-ступенчатая гидромеханика, в разгоне Focus почти не отстает от Шкоды: 8,8 секунды до сотни против 8,7 секунды, по нашим замерам. Ford так и провоцирует постоянно давить на газ — уж больно сочный тембр у двигателя!
Если в абсолютном разгонном зачете Focus может навязать борьбу Шкоде, то в удобстве управления тягой пасует. Было бы наивно ждать от обычного автомата той же молниеносной и незаметной смены передач, что и от «скорострельного» робота. Зато на фоне корейского робота фордовская гидромеханика — образчик послушания. Еще бы заменить дурацкие боковые кнопки на селекторе цивилизованными лепестками на руле. Но давайте начистоту — много ли владельцев пользуются ручным режимом?
|
К сиденьям Фокуса не придираться: отличный профиль, выраженная боковая поддержка, плотная набивка.
|
Дверные уплотнители не пропускают дорожную грязь. После езды по сухой грунтовке проемы почти не запылились.
|
Пассажиры Фокуса вряд ли почувствуют себя желанными гостями. Людям выше среднего мало места во всех напрвлениях. Колени упираются в выступ на спинке переднего сиденья. Никаких дополнительных привилегий для второго ряда нет. Ни дефлекторов, ни обогрева сидений. Только небольшой карман в центральном боксе.
Лавировали, лавировали…
Focus подзуживает не только сильнее давить на педаль газа, но и искать побольше поворотов. Он встает на дугу почти без признаков сноса передней оси. Переборщишь со скоростью, и электроника тут же вступит в дело, но не осадит прыть, а деликатно поможет ввинтиться в поворот. Перекладываться в связках одно удовольствие — честнейшее усилие на руле вкупе с острыми реакциями. Что еще надо от поджарого хэтчбека с маленькой кормой? Шины с лучшим зацепом! Родные 16‑дюймовые Michelin Energy рановато теряют связь с реальностью, немного смазывая впечатление от прекрасного шасси.
|
Кресло Сида отлично спрофилировано. Плотная набивка, хорошая боковая поддержка, подушка не страдает дефицитом длины.
|
Уплотнители дверей, особенно задних, могли бы выполнять работу лучше — после десяти минут проем запылился.
|
Второй ряд Сида немного просторнее, чем в Форде, но царскими эти хоромы не назвать. Для обитателей галёрки предусмотрены персональные дефлекторы вентиляции и двухступенчатый обогрев сидений.
У Сида проблем с зацепом нет — он тоже обут в Michelin, но это шины Primacy размерностью 225/45 R17, которые прекрасно держатся за дорогу. Усилие на руле, быстрота и точность реакций — всё при нем. И всё же шасси не столь рафинированное, как у Фокуса. Нет, Kia тоже здорово пишет любой радиус, и на прямой в стабильности ей не откажешь. Но на грани сцепления шин в быстром повороте чувствуется легкая рассогласованность передней и задней подвесок.
Skoda в теории должна «слить» ездовой экзамен: сзади — обычная балка, да еще и корма массивная. Не тут-то было! Octavia демонстрирует феерическую стойкость как в поворотах, так и на прямой. Если оппоненты прошли тарированный вираж на скорости около 100 км/ч, то Skoda легко подняла планку на 15 км/ч. Так что Focus и Ceed очень хороши, а Octavia просто великолепна.
|
В Шкоде и профиль очень удачен, и плотность набивки хороша. Спинка отлично распределяет нагрузку и обеспечивает хорошую опору плечам. Разве что валики боковой поддержки расставлены широко, худощавым людям может не хватить плотности объятий.
|
После пылевых испытаний на проселке дверные проемы Октавии остались самыми чистыми.
|
Пассажирам Шкоды — настоящее раздолье. В качестве бонуса они получают персональные дефлекторы вентиляции и обогрев сидений. И розетка на 230 В не забыта.
Шикарны у нее и тормоза — позволяют дозировать замедление с точностью до микрона. У Фокуса тоже цепкие механизмы, стабильные даже на миксте. А вот Ceed, словно пугаясь собственной прыти, осаживается чересчур рьяно. Даже при легком касании получаешь внушительное замедление. Если в спринте это здорово, то в спокойном городском ритме напрягает. Не добавляет очков и растормаживание на неровном асфальте. Впрочем, педалями и рулем можно вовсе не пользоваться. Ведь Kia готов предложить активный «круиз» и систему удержания в полосе. Поначалу я стал придираться к резковатой корректировке курса, но вскоре одернул сам себя: я сижу в недорогом корейском хэтчбеке гольф-класса, который умеет рулить сам! Будущее и правда наступило?
Тишина в зале
На посредственной дороге подвеска Сида ведет себя пристойно. Умело фильтрует мелочь вроде стыков и поперечных швов, не нарушая священный покой обитателей салона. Но стоит графику паршивости дороги уйти вверх, как Kia тут же напоминает — я не для третьего мира, ровные дороги мне ближе! Толчки и раскачка увеличиваются, заставляя сбавить темп.
Focus и Octavia ведут себя с точностью до наоборот. Они не преминут сообщить своим обитателям, что делать незаметные стыки на дорогах у нас еще не научились. А вот изъяны покрупнее отрабатываются лучше, хотя назвать подвески обоих автомобилей непробиваемыми нельзя. Ford идет чуть мягче благодаря более высокому профилю шин (Octavia обута в Continental 225/45 R17).
Похожи Octavia с Фокусом и по уровню шума: дорогу почти не слышно, а двигатели напоминают о себе лишь на высоких оборотах. Доминируют у обоих аэродинамические шумы, но уже после 110 км/ч. А Ceed расстроил гулом шин, особенно заметным на фоне тихих соперников.
|
Анастасия, наша знакомая, владеет целым автопарком — у нее Nissan Micra, Jeep Grand Cherokee ZJ и две Волги ГАЗ‑24. Анастасия как раз подыскивает себе новый автомобиль: «Машина для меня — главное увлечение жизни. С детства любила картинг и автодромы. Потому мой герой не только должен быть интересным внешне, но и обязан дарить эмоции от управления».
KIA CEED. Cимпатичен. Салон привлек интересными дизайнерскими решениями, реализованными не в ущерб эргономике. Очень понравился люк в крыше: раздвигает пространство, придает легкость салону. Впечатления от езды противоречивые. С одной стороны, отличная динамика и очень неплохая управляемость, с другой — роботизированная коробка раздражает задумчивостью и непредсказуемостью. Еще обратила внимание на недостаточную шумоизоляцию — за полтора миллиона рублей ожидаешь большего.
FORD FOCUS. Очень приятный во всех отношениях. Провоцирующе отзывчивый руль, острые тормоза. Но больше всего понравился двигатель: совершенно не ждешь такой динамики от стандартного хэтчбека! Из минусов — салон очень тесный, даже для водителя. Некоторые детали интерьера подогнаны абы как. А еще показалась странной реализация сочетания кожи и ткани на обивке сидений: кожаные участки находятся как раз под бедрами и спиной, а это противоречит идеологии комбинированных сидений.
SKODA OCTAVIA. Skoda порадовала и расстроила одновременно. Я не ожидала столь отменной динамики и бесподобной работы коробки передач. Еще больше удивила феноменальная устойчивость на дороге — подобное удовольствие от управления я получала лишь на автомобилях премиум-брендов. На пять проработана посадка, сложно придраться к чему-либо. Однако этот отличный автомобиль прячется за совершенно серой внешностью. И всё же из сегодняшнего трио я взяла бы именно Октавию. Хорошо бы ярко-зеленого шкодовского цвета. Увы, его в гамме уже нет.
Три из трех
Как Ford Focus ни старался накормить удовольствием от вождения, одним этим сыт не будешь. Он уступил конкурентам в практичности и сегодня довольствуется лишь бронзой. Не подумайте, что я отношусь к нему предвзято. Пятый год езжу на универсале третьего поколения и очень люблю эту машину. Но возраст берет свое. Ford уже заслужил смену поколений, которая на нашем рынке не за горами.
Kia Ceed — глоток свежего воздуха. Впечатление слегка подпортил строптивый робот. Но кассу будет делать более доступная версия с 1,6‑литровым атмосферником и обычным автоматом — надеюсь, испытаем и ее.
Skoda Octavia — это Капитан Америка в нашей команде Мстителей. Самый просторный, быстрый и послушный автомобиль в трио. Перфекционист до мозга костей. Верифицирует наш вывод и рынок: Octavia — лидер класса. Надолго ли?
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
FORD FOCUS
|
KIA CEED
|
SKODA OCTAVIA
|
Снаряженная / полная масса
|
1364 / 1900 кг
|
1402 / 1850 кг
|
1269 / 1819 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,3 с
|
9,2 с
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
205 км/ч
|
219 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 55 л
|
АИ-95 / 50 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,0 / 4,9 / 6,7 л / 100 км
|
7,7 / 5,2 / 6,1 л / 100 км
|
6,0 / 4,2 / 4,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый, с наддувом
|
бензиновый, с наддувом
|
бензиновый, с наддувом
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1499 см³
|
1353 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин
|
103 кВт/140 л.с. при 6000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
240 Н·м при 1600–4000 об/мин
|
242 Н·м при 1500–3200 об/мин
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,55 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / — / 2,94
|
3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,34
|
3,76 / 2,27 / 1,53 / 1,13 / 1,18 / 0,96 / 0,80 / 4,17
|
Главная передача
|
3,01
|
4,29 / 3,17
|
4,44 / 3,23
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
205/55 R16
|
225/45 R17
|
225/45 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
FORD FOCUS
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
154
|
KIA CEED
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
183
|
SKODA OCTAVIA
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега
|
122
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.
|
Модель
|
FORD FOCUS
|
KIA CEED
|
SKODA OCTAVIA
|
Рабочее место водителя
|
Сиденья всех трех машин отлично спрофилированы. В Сиде чуть недостает опоры в плечах, в Шкоде широковато расставлены валики боковой поддержки, а у Фокуса не понравилась опционная обивка из кожзама. Самая лучшая комбинация приборов — у Сида. Но обод его руля тонковат и обит скользкой кожей. К радиальной оцифровке приборов Шкоды нужно привыкнуть, а больше придраться не к чему. У Форда отличный руль, но раздражают боковые кнопки на селекторе коробки. Обзор вперед у Фокуса худший: широкие стойки сильно выдвинуты вперед. У Kia с этим лучше, но в салонном зеркале мало что увидишь. Skoda — золотая середина.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
9
|
Органы управления
|
9
|
9
|
9
|
Обзор
|
7
|
8
|
8
|
Салон
|
Салон Шкоды самый продуманный. У нее же лучшая мультимедиасистема с отменными откликами тачскрина и качеством изображения. У Форда чуть хуже с отделениями в передней части салона. Мультимедиасистема тоже богата функциями, а логика меню поплоше. Развлекательный центр Kia логичнее, но в быстродействии уступает соперникам. Наиболее тесный задний ряд — у Фокуса. Ceed чуть просторнее, но тоже не эталон. Больше всего места для пассажиров — в Октавии. У нее же самый большой багажник. Объем багажника Kia на 40 литров больше, чем у Форда.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
10
|
Багажник
|
8
|
9
|
10
|
Ходовые качества
|
К управляемости Шкоды невозможно придраться. Ford тоже великолепен, но всё же раньше соскальзывает с дуги. У Kia в быстрых поворотах чувствуется легкая нервозность. Возможности двигателя Kia ограничивает роботизированная коробка, которая иногда переключается невпопад. У Шкоды и Форда динамика более чем достаточная. В Шкоде удобнее управлять тягой в переходных режимах. Возможности тормозных систем Октавии и Фокуса близки. Привод Сида настроен резковато, а на неровной дороге он растормаживается сильнее других.
|
Динамика
|
9
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
8
|
9
|
Управляемость
|
9
|
9
|
10
|
Комфорт
|
Плавность хода у всех троих примерно на одном уровне. Ford и Skoda жестче на мелочовке, но хорошо держат удар на более крупном калибре. Kia лучше переваривает дорожную мелочь, но крупные ямы фильтрует хуже. Уровень шума в Шкоде и Форде невысок, Kia чуть шумнее. У всех автомобилей — двухзонный климат-контроль. В Октавии и Сиде есть обогрев задних сидений и дефлекторы для задних пассажиров.
|
Шум
|
9
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
Ceed, как и все «корейцы», силен в вопросе гарантии, и дилерская сеть самая развитая. Количество дилеров Шкоды и Форда тоже велико. Самый большой клиренс — у Сида, но под передним бампером запас наименьший. У Фокуса всё наоборот. Ни у одной машины нет металлической защиты: у Октавии и Сида — пластик, у Фокуса — фетровый пыльник. У Kia и Форда в подполье — докатки. У Шкоды — полноценная запаска, но на стальном диске и иной, нежели у остальных шин, размерности.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
10
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,47
|
8,53
|
8,93
- Отправляясь всей семьей в дальнюю поездку, стоит дооснастить машину автомобильным боксом.
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