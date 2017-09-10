7 причин задуматься о покупке нового Kia Ceed

Этот хэтчбек неплохо сложен, интересен не только внешним видом, но и современной «начинкой». По характеристикам и стоимости Сид составляет достойную конкуренцию «европейцам» из С-сегмента.

1. Богатое оснащение

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Новый Kia Ceed оборудован «до зубов». Панель приборов Supervision имеет цветной LCD-дисплей. Мультимедиасистема с экраном диагональю 7 дюймов (в топовой версии — 8) поддерживает Apple Carplay и Android Auto.

В «топе» хэтчбек оснащен множеством систем помощи водителю: адаптивным круиз-контролем, ассистентом движения в полосе, функцией экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и усталости водителя, системой автоматической парковки. Есть у Сида и два USB-порта, электроручник и редкая для автомобилей С-сегмента площадка для беспроводной зарядки смартфона, а также обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. На втором ряду — обогрев сидений и дефлекторы воздуховодов сверху. Слегка расстраивает разве что недостаточно качественное изображение с камеры заднего вида.

2. Качественная отделка

Сев за руль нового Ceed, легко поверить, что оказался в машине более высокого класса. И дело не только в электронике, но и в качественной отделке салона. Удобные сиденья с отличным профилем и плотной набивкой, удачная имитация отстрочки на пластике и накладки, маскирующиеся под матовый хром, приятно радуют. А плотно прилегающие крышки бардачка и подлокотника покоряют окончательно.

3. Простор и тишина

В Kia Ceed удобно ездить впятером благодаря широкому второму ряду. Трем пассажирам сзади комфортно и просторно, в том числе сидящему посередине. Дополнительной шумоизоляцией покрыт пол, капот и моторный щит.

4. Удобный багажник

Новый корейский хэтчбек получил усовершенствованный практичный багажник. Его объем увеличился до 395 литров, а погрузочная высота уменьшилась почти на 9 см. Пол багажника теперь двухуровневый. Также в нем появились опционный органайзер, ремень-фиксатор и розетка на 12 В.

5. Уверенность на дороге

Сохранилась прежняя колесная база, осталась многорычажная подвеска. Дорожный просвет у Сидов, поставляемых в Россию, увеличили до 150 мм. В итоге получился отлично управляемый, устойчивый и проходимый автомобиль. Неровности, в том числе «лежачие полицейские», Ceed преодолевает плавно и тихо.

6. Безопасный

Производитель увеличил долю высокопрочных сталей в конструкции кузова Сида до 50,7%, долю оцинкованного металла — до 79,8%, а также усилил стойки кузова и проемы дверей. Более жесткими, чем у предшественника, стали дверные петли и нижнее межпанельное соединение боковых элементов. Особое внимание уделили подушкам безопасности, управляющий блок которых теперь оснащен системой двойного электроснабжения. На деле это означает, что даже при выключенном зажигании подушки безопасности раскроются при ударе.

7. Конкурентная цена

Новый Kia Ceed в топовой комплектации с турбомотором 1.4 T-GDI «потянет» почти на 1,5 млн рублей. Его соперники Ford Focus и Skoda Octavia в топ-версиях, хоть и стоят столько же, проигрывают Сиду по оснащению. Что касается самой продаваемой у нас версии этого хэтчбека с 1,6-литровым двигателем, то на механике он будет стоить почти миллион рублей, на автомате — чуть больше миллиона. На сегодня это довольно интересное предложение.

Что настораживает?

На топ-версиях Kia Ceed установлен 1.4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом 7DCT. И если к работе хорошо продуманного двигателя претензий нет, то поведение корейского робота вызывает вопросы. При движении он дергается и периодически переключает передачи невпопад. Любителей динамичной езды и резких стартов ждет разочарование.

Фото: Kia