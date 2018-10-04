Глава Kia Motors Rus: Наш новый B-кроссовер обязательно появится в России!

Главными премьерами фирмы Kia в этом году стали новые хэтчбек и универсал Ceed, а также седан Cerato. Однако корейцы готовят для нашего рынка и другие интересные новинки, о чем поведал в интервью главному редактору «За рулем» президент компании Kia Motors Rus Чжон Вон Чжон.

— Как вы оцениваете ситуацию на российском авторынке? Можно ли уверенно говорить о его стабилизации или даже о тренде к устойчивому росту?

— Основные маркеры положительны — прежде всего это рост ВВП, пусть и незначительный. Постепенно поднимаются цены на нефть. Правительство прилагало усилия для поддержания авторынка.

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Поэтому мой прогноз оптимистичен: продажи будут расти, хотя и не очень быстрыми темпами. Думаю, этот год страна завершит с ростом на 10–12% — общий объем продаж составит около 1,8 млн машин. В следующем году тоже неизбежен рост.

— Седаны продаются все хуже. Скоро будем ездить только на кроссоверах?

— Драматических изменений ждать не нужно. Полагаю, начнет подрастать сегмент небольших В‑кроссоверов, хотя россияне в большинстве своем мечтают ездить на более крупных С‑кроссоверах, таких как наш Sportage. А среди легковушек наметится легкий тренд на укрупнение. Схожая история была в Корее лет двадцать — двадцать пять назад, когда люди массово покупали машины классов А и В, но по мере роста достатка переходили на более вместительные и комфортные модели. В России при условии роста доходов населения машины классов А и В будут медленно терять популярность, а спрос на автомобили покрупнее, как Cerato и Optima, начнет потихоньку расти.

— Как вы реагируете на эти тренды?

— Фирма Kia практически завершила разработку нового В‑кроссовера, мировая премьера которого состоится в следующем году. Эта машина обязательно появится в России!

— И будет конкурировать с Кретой?

— Наша машина лучше Креты! Хотя бы потому, что Creta сначала вышла на китайский рынок, а уж потом появилась в России, - это машина предыдущего поколения, а мы предложим принципиально новый кроссовер.

— Но у Kia есть очень красивый кроссовер Stonic, который продается в Европе, - почему бы не сделать ставку на него?

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— Ориентированный на Европу Stonic продается только в переднеприводном варианте и только с механической коробкой — у нас такая машина не пойдет. Более того, в этом сегменте у нас уже есть Soul. Наш новый В‑кроссовер крупнее, у него непременно будет полноприводная версия. Моторы — атмосферник 1.6 или 1.0 турбо, но о двигателях для российского рынка мы пока думаем.

— На новый Ceed уже ставят турбомотор 1.4 Т‑GDi (140 л.с.). Вас не смущает, что многие покупатели, особенно на периферии, патологически боятся наддува?

— Надо просто прокатиться на этой машине! У Сида изменился характер: он стал живее, им приятно управлять. Конечно, такой машине нужен более взрывной мотор, и это турбо — мощный, азартный и при этом экономичный. Конечно, многие по-прежнему будут отдавать предпочтение атмосфернику 1.6 (128 л.с.), но молодые покупатели наверняка выберут турбоверсию.

— Какие еще новинки мы увидим в ближайшее время?

— В 2019 году мы выведем на рынок Quoris следующего поколения. В более массовых сегментах россияне увидят новый Soul и еще одну версию Сида, причем это не двухдверная машина. (Речь о новом универсале со спортивным характером Kia ProCeed. - М. К.). Мы не дадим покупателям скучать!