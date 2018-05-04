Новый флагман Kia: эксклюзивный тест-драйв

На знакомство с пятиметровым седаном, оснащенным мотором 5.0 V8 и полноприводной трансмиссией, корейцы отвели не очень много времени. Но зато удалось проехать на Kia Quoris нового поколения в числе первых в мире!

В облике угадываются нотки S‑класса, и это не портит образ.

Материалы по теме Kia представила флагманский седан нового поколения

Когда я оказался на испытательном полигоне Hyundai/Kia в южнокорейском Намьянге, моментально почувствовал себя ребенком на выставке игрушек. Столько всего интересно, а трогать и фотографировать нельзя! И пусть все машины в камуфляже, но многие узнаваемы. Жаль, озвучить всё увиденное не позволяет договор о неразглашении. Вот почти наверняка поехал новый Soul, а этот пятиметровый брутальный кроссовер — преемник нынешнего Mohave. Новые Сиды, само собой, маячат уже без камуфляжа.

Но оказалось, что и мне есть чем заняться, причем без страха разгласить чужие тайны: мне удалось первым в мире среди журналистов поездить на новом седане K9, известном у нас под именем Quoris! На знакомство с пятиметровым флагманом, оснащенным мотором 5.0 V8 и полноприводной трансмиссией, корейцы отвели лишь полчаса. И на том спасибо.

S‑классно!

Пусть он неуловимо напоминает флагмана родом из Штутгарта, впечатление это ничуть не портит. Наломав дров с большими седанами начала двухтысячных, корейцы наконец пришли к балансу. Исчез винегрет из разных стилей, улетучился безликий обмылочный дизайн. Новый Quoris вышел статусным и основательным. Он покоряет деталями, будь то сложный рельеф решетки радиатора или богатый внутренний мир задних фонарей.

В салоне та же история. Усаживаюсь на место босса — то бишь сзади справа — и оказываюсь в царстве разнообразных фактур и роскоши. Причем не кричащей, а сдержанной и дорогой. Металл, дерево, кожа. Формально задний диван рассчитан на троих, но представить себе такое наяву труднее, чем самого главного пресс-секретаря без усов. Сиденье перемещается во всех направлениях — при желании можно ехать чуть ли не лежа.

О корейском происхождении дает знать только эмблема. Эргономика и качество материалов соответствуют статусу.

Обогрев, двухзонный климат-контроль ­и прочее — само собой.

Восьмицилиндровый 5-литровый мотор уже давно разбужен, но с заднего ряда об этом не узнать. Шумоизоляция достойна восторженных эпитетов. Если постараться, можно услышать тиканье стрелочных часов Maurice Lacroix на передней панели.

Ветер или дорожные шумы не тревожат, даже когда скорость переваливает далеко за сотню. Не беспокоят и неровности под колесами. Quoris добросовестно перемалывает своей пневмоподвеской все искусственные колдобины корейского полигона, которые неплохо имитируют наш весенний асфальт, сошедший вместе со снегом. Не напрягает и поперечная волна — Kia достойно гасит все колебания, чтобы важная персона не дай бог не пролила на себя кофе.

В центральном подлокотнике — управление двухзонным климат-контролем и регулировки задних сидений.

Куда изволите?

Материалы по теме Kia Stinger — когда нигде не жмет

Остановка, смена — пришел мой черед стать «наемным водителем». Было бы наивно ждать просчетов эргономики от флагманской модели. Потому начинаешь обращать внимание на совсем другие вещи — вроде изящной дуги деревянного шпона под ступицей руля. Или упомянутых часов на центральной консоли.

Разрешение центрального дисплея, как и виртуальной панели, - Full HD. И нет крупных пикселей, как у Стингера. А при включении поворотника один из основных приборов сменяется изображением с соответствующей боковой камеры. Забавная и полезная мелочь.

Пока я был пассажиром, ураганной динамики не почувствовал. Везли меня плавно. Решил не отплачивать той же монетой и на свой страх и риск от души давлю на педаль. Но заставить пассажиров вцепиться в дверные ручки почти нереально. Quoris, подобно пассажирскому лайнеру, разгоняется уверенно, но очень плавно. И 8-ступенчатый автомат, которому на агрессивном Стингере порой не хватало сообразительности, здесь в своей стихии. Как я ни старался играть с режимами движения, выйти из шести с половиной секунд не получилось. Результат тоже достойный, однако от 420 сил ждешь больше.

Kia Quoris

Чудес на виражах я точно не ждал. Ведь даже флагманы непотопляемой «большой немецкой тройки» не дают забыть об их габаритах и массе. А Quoris и не пытается маскировать их. Пятиметровый седан даже в полноприводном исполнении сохраняет заднеприводные манеры. При резкой смене полосы он ожидаемо срывает заднюю ось, но электроника с ледяным спокойствием возвращает его в нужное русло. Реакции точны и своевременны, обратная связь по рулю почти идеальна. Но гонять Quoris в хвост и в гриву на извилистой дороге нет ни смысла, ни желания. Автомобиль не про это.

Новый Quoris — достойный представитель своего класса. Он недотягивает по ездовым свойствам до немецких звезд, но с японскими и английскими готов вступить в равный бой.

* * *

ЛЕКЛЕРК В ШОКОЛАДЕ

Пьер Леклерк, шеф-дизайнер Kia

Мне одному из первых в мире посчастливилось побеседовать с новым шеф-дизайнером Kia — бельгийцем Пьером Леклерком. Он вступил в должность в сентябре 2017 года, но интервью еще никому не давал. Узнав, что мы из России, согласился пообщаться. Ведь супруга Пьера родом из Крыма — ­наша страна бельгийцу не чужая.

Александр Виноградов (А. В.). Сохранит ли Kia нынешнее направление в дизайне, ориентированное на молодую целевую аудиторию?

Пьер Леклерк (П. Л.). Да, мы хотим развиваться в русле нынешнего стиля. Поскольку наши автомобили ориентированы на молодежь, лаконичный и спортивный дизайн будет присущ и будущим моделям.

А. В. Вам доводилось работать как в европейских компаниях — в первую очередь в BMW, так и в китайских. Теперь — в Корее. Есть ли принципиальные различия в подходах к разработке автомобиля?

П. Л. Да, конечно. В BMW сильны традиции: это компания с богатейшей историей. Поэтому нужно быть осторожным с экспериментами. Цена ошибки высока. Китай — полная противоположность. Свой путь пока не выбран, и там дают полную свободу — никаких ограничений. В таких условиях, когда нет четких задач и видения, работать непросто.

Kia — золотая середина. С одной стороны, здесь больше свободы, нежели в BMW, с другой — у корейцев есть четкая стратегия, поэтому работать очень комфортно. Меня поразила скорость создания прототипов: от начальных эскизов до первого ездового образца ­проходит около шести месяцев. Поразительно!

А. В. Как вы относитесь к тренду «одного лица», когда разные модели бренда сложно отличить одну от другой?

П. Л. Наша задача — сделать бренд абсолютно узнаваемым. Но это не означает, что модельный ряд должен превращаться в «бабушку»… нет, простите, в «матрешку» (смеется), когда модели внешне отличаются друг от друга лишь размером.

А. В. Если говорить о нынешних моделях Kia, к которым вы не прикладывали руки, какие, на ваш взгляд, самые удачные?

П. Л. Если посмотреть на Kia десятилетней давности, то никаких чувств, кроме скуки, они не вызывают. Сейчас совсем другая история. Скажем, Stinger — невероятный и однозначно красивый автомобиль. Это успех, которого от корейского производителя никто не ждал. Можно отметить также Sportage и Quoris.

А. В. В последнее время появился новый инструмент для создания образа автомобиля — светодиодная оптика. И речь не только о головном свете, но и о подсветке салона. Она действительно дает больше творческой свободы?

П. Л. Однозначно! Нынешние LED-технологии в светотехнике позволяют нам делать оптику — как переднюю, так и заднюю — невероятных форм. Становится возможной реализация многих интересных задумок, о чем раньше можно было только мечтать. То же касается и интерьера: контурная подсветка — отличное средство формирования нужного настроения.

А. В. Когда нам ждать первую серийную модель, созданную под вашим руководством?

П. Л. Первая машина появится в 2021 году. Это будет кроссовер.

Фото: Kia