BMW 7-й серии против одноклассников: въезжаем в премиум

В нюансы флагманов немецкой «большой тройки»: Audi A8L quattro, BMW 750Li xDrive и Mercedes-Benz S 500L 4Matic — вникает Михаил Кулешов. Какой из флагманских седанов способен доставить больше удовольствия водителю и комфорта пассажиру?

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии

BMW > 7-й серии

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Соперники:

  • Audi A8L quattro — бензиновый, 4,0 л (435 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 7 526 055 руб.
  • BMW 750Li xDrive — бензиновый, 4,4 л (450 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 10 606 073 руб.
  • Mercedes-Benz S 500L 4Matic — бензиновый, 4,7 л (455 л.с.), 7-ступенчатый автомат, полный привод, 10 093 514 руб.
C раннего детства я люблю кока-колу и терпеть не могу пепси. А еще считаю лукавыми тех, кто говорит, будто не чувствует никакой разницы. Считал… Пока на одной из вечеринок мы с подругой, любительницей пепси, не поспорили, что каждый с одного глотка угадает свой любимый напиток. Нам наполнили два бокала. Пригубив, мы обменялись напитками, выпили снова — и каждый с улыбкой победителя кивнул, давая понять, что вычислил фаворита. Минутой позже выяснилось, что в обоих стаканах плескалась кока-кола. Это был крах! С того дня я не столь категоричен по отношению к пепси… Да и в целом — тоже.

Воспоминания о давнем случае с газировкой накрыли меня, когда я разворачивал Mercedes-Benz S 500L на узкой загородной дороге. Проехав до упора вперед, я качнул вверх подрулевой рычажок управления трансмиссией, переведя коробку в «реверс», нажал на педаль газа… но S‑класс вновь поехал прямо и едва не очутился в овраге! По лобовому стеклу испуганно забегали дворники…

Мгновение спустя я осознал, что из S‑класса недавно пересел в BMW, передачи в котором включаются привычным джойстиком на центральном туннеле. Но этот казус лишь укрепил меня во мнении, что в Мюнхене построили потрясающее шасси, ничуть не уступающее Мерседесу в плавности хода на ровном асфальте, — и теперь перепутать две машины не сложнее, чем пепси с колой.

Материалы по теме
00-BMW7_zr-11_15-HDR Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

Чтобы восхититься новым флагманом BMW, достаточно взглянуть на технические данные. У «семерки» с индексом G12 рекордная в классе колесная база (3210 мм), впечатляющее паспортное время разгона до сотни (4,5 секунды), система кругового обзора с пока еще экзотической функцией трехмерного моделирования и мультимедийный комплекс iDrive, понимающий жесты. Неужели этого мало, чтобы не раздумывая назвать BMW лучшим автомобилем теста? Мало. Хотя бы потому, что в нашей компании есть еще Audi A8L.

Ингольштадтский флагман сильно отличается от конкурентов — не кола и не пепси. Доктор Пеппер. В нем нет проекционного дисплея, мультимедийная система безразлична к взмахам кистей, а разрешение экрана головного устройства выдает возраст машины. Но ни Audi, ни уж тем более Mercedes не позволят новому BMW непринужденно «прогуляться» к победе. Силы-то равны: у всех наддувные V‑образные «восьмерки» мощностью от 435 до 455 лошадиных сил, гидромеханические автоматы и полноприводные трансмиссии.

СПАть-салон

Рабочий день давно подошел к концу, но мы продолжали позировать маэстро Якубову, подставляя автомобили Краснопресненской набережной то одним, то другим боком. Для людей за рулем фотосъемка — процесс не слишком творческий, зато дает достаточно времени для досконального изучения салона.

Audi A8

Модель третьего поколения выпускают с декабря 2009 года. Летом 2013‑го провели рестайлинг. Привод полный. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Доплата за версию с длинной базой составляет 50 000 рублей. Машины с мотором W12 6.3 FSI по умолчанию длиннобазные.

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00-Audi_zr-01_16Audi не тушуется даже на разбитых дорогах, успешно оберегая пассажиров от тряски, однако до мерседесовской плавности хода недотягивает. Управляемость надежная, но не более того.
Audi не тушуется даже на разбитых дорогах, успешно оберегая пассажиров от тряски, однако до мерседесовской плавности хода недотягивает. Управляемость надежная, но не более того.

ДВИГАТЕЛИ:

  • бензиновый 3.0 TFSI (310 л.с.) — от 5 300 000 руб. *
  • бензиновый 4.0 TFSI (435 л.с.) — от 6 300 000 руб. *
  • бензиновый W12 6.3 FSI (500 л.с.) — от 8 820 000 руб. *
*Без учета стоимости дополнительных опций.

Я всегда симпатизировал Audi. Но в тестовом длиннобазном А8 слегка приуныл. Во‑первых, из-за того, что мой телефон почти разрядился, а мультимедийных слотов в передней части салона не оказалось. Во‑вторых, выпускаемая с 2010 года «восьмерка» показалась изрядно устаревшей: с простоватым, как на бюджетных моделях Audi, рулем, c одной-единственной камерой заднего вида, за которую надо доплачивать — и это при базовой цене машины 6 350 000 рублей! Огорчило обилие пластика в отделке дверей (интерьерные панели одноклассников целиком затянуты кожей). И удивил неудобный селектор автомата замысловатой формы: он расположен прямо за россыпью клавиш мультимедийной системы MMI и служит подставкой под запястье.

Пересел назад, но и там зарядить телефон не удалось: в консоли-подлокотнике нашелся единственный на всю машину слот Media-IN. Как долго концерн будет мучить клиентов этой «вавилонской башней», прежде чем перейдет на стандартные разъемы USB? И растянуться в полный рост тестовая «восьмерка» не дает: спинка сиденья откидывается на скромный угол, оттоманки для ног нет — в долгих междугородних вояжах с комфортом не поспишь.

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02-Audi_zr-01_16Audi A8L. Салон в силу возраста модели уступает конкурентам — как качеством отделки, так и уровнем оснащения. С эргономикой почти полный порядок, непонимание вызывает лишь отсутствие мультимедийных слотов в передней части салона.
Audi A8L. Салон в силу возраста модели уступает конкурентам — как качеством отделки, так и уровнем оснащения. С эргономикой почти полный порядок, непонимание вызывает лишь отсутствие мультимедийных слотов в передней части салона.

Порадует лишь задняя консоль-подлокотник безупречной компоновки: управляешь микроклиматом и включаешь обогрев и вентиляцию сидений не отрываясь от спинки. А можно сложить этот многофункциональный подлокотник и расположиться на диване втроем, в то время как задние сиденья Мерседеса и длиннобазной «семерки» строго двухместные.

И ещё. Audi A8L за 7 526 055 рублей (с учетом всех опций) — самый недорогой автомобиль нашего теста. За разницу в 2 567 459 рублей с ценой ближайшего конкурента можно простить многое.

BMW 7-й серии против одноклассников: въезжаем в премиум

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