BMW 7-й серии против одноклассников: въезжаем в премиум

В нюансы флагманов немецкой «большой тройки»: Audi A8L quattro, BMW 750Li xDrive и Mercedes-Benz S 500L 4Matic — вникает Михаил Кулешов. Какой из флагманских седанов способен доставить больше удовольствия водителю и комфорта пассажиру?

Соперники:

Audi A8L quattro — бензиновый, 4,0 л (435 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 7 526 055 руб.

— бензиновый, 4,0 л (435 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 7 526 055 руб. BMW 750Li xDrive — бензиновый, 4,4 л (450 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 10 606 073 руб.

— бензиновый, 4,4 л (450 л.с.), 8-ступенчатый автомат, полный привод, 10 606 073 руб. Mercedes-Benz S 500L 4Matic — бензиновый, 4,7 л (455 л.с.), 7-ступенчатый автомат, полный привод, 10 093 514 руб.

C раннего детства я люблю кока-колу и терпеть не могу пепси. А еще считаю лукавыми тех, кто говорит, будто не чувствует никакой разницы. Считал… Пока на одной из вечеринок мы с подругой, любительницей пепси, не поспорили, что каждый с одного глотка угадает свой любимый напиток. Нам наполнили два бокала. Пригубив, мы обменялись напитками, выпили снова — и каждый с улыбкой победителя кивнул, давая понять, что вычислил фаворита. Минутой позже выяснилось, что в обоих стаканах плескалась кока-кола. Это был крах! С того дня я не столь категоричен по отношению к пепси… Да и в целом — тоже.

Воспоминания о давнем случае с газировкой накрыли меня, когда я разворачивал Mercedes-Benz S 500L на узкой загородной дороге. Проехав до упора вперед, я качнул вверх подрулевой рычажок управления трансмиссией, переведя коробку в «реверс», нажал на педаль газа… но S‑класс вновь поехал прямо и едва не очутился в овраге! По лобовому стеклу испуганно забегали дворники…

Мгновение спустя я осознал, что из S‑класса недавно пересел в BMW, передачи в котором включаются привычным джойстиком на центральном туннеле. Но этот казус лишь укрепил меня во мнении, что в Мюнхене построили потрясающее шасси, ничуть не уступающее Мерседесу в плавности хода на ровном асфальте, — и теперь перепутать две машины не сложнее, чем пепси с колой.

Материалы по теме Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

Чтобы восхититься новым флагманом BMW, достаточно взглянуть на технические данные. У «семерки» с индексом G12 рекордная в классе колесная база (3210 мм), впечатляющее паспортное время разгона до сотни (4,5 секунды), система кругового обзора с пока еще экзотической функцией трехмерного моделирования и мультимедийный комплекс iDrive, понимающий жесты. Неужели этого мало, чтобы не раздумывая назвать BMW лучшим автомобилем теста? Мало. Хотя бы потому, что в нашей компании есть еще Audi A8L.

Ингольштадтский флагман сильно отличается от конкурентов — не кола и не пепси. Доктор Пеппер. В нем нет проекционного дисплея, мультимедийная система безразлична к взмахам кистей, а разрешение экрана головного устройства выдает возраст машины. Но ни Audi, ни уж тем более Mercedes не позволят новому BMW непринужденно «прогуляться» к победе. Силы-то равны: у всех наддувные V‑образные «восьмерки» мощностью от 435 до 455 лошадиных сил, гидромеханические автоматы и полноприводные трансмиссии.

СПАть-салон

Рабочий день давно подошел к концу, но мы продолжали позировать маэстро Якубову, подставляя автомобили Краснопресненской набережной то одним, то другим боком. Для людей за рулем фотосъемка — процесс не слишком творческий, зато дает достаточно времени для досконального изучения салона.

Audi A8

Модель третьего поколения выпускают с декабря 2009 года. Летом 2013‑го провели рестайлинг. Привод полный. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Доплата за версию с длинной базой составляет 50 000 рублей. Машины с мотором W12 6.3 FSI по умолчанию длиннобазные.

00-Audi_zr-01_16 Audi не тушуется даже на разбитых дорогах, успешно оберегая пассажиров от тряски, однако до мерседесовской плавности хода недотягивает. Управляемость надежная, но не более того.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый 3.0 TFSI (310 л.с.) — от 5 300 000 руб. *

бензиновый 4.0 TFSI (435 л.с.) — от 6 300 000 руб. *

бензиновый W12 6.3 FSI (500 л.с.) — от 8 820 000 руб. *

*Без учета стоимости дополнительных опций.

Я всегда симпатизировал Audi. Но в тестовом длиннобазном А8 слегка приуныл. Во‑первых, из-за того, что мой телефон почти разрядился, а мультимедийных слотов в передней части салона не оказалось. Во‑вторых, выпускаемая с 2010 года «восьмерка» показалась изрядно устаревшей: с простоватым, как на бюджетных моделях Audi, рулем, c одной-единственной камерой заднего вида, за которую надо доплачивать — и это при базовой цене машины 6 350 000 рублей! Огорчило обилие пластика в отделке дверей (интерьерные панели одноклассников целиком затянуты кожей). И удивил неудобный селектор автомата замысловатой формы: он расположен прямо за россыпью клавиш мультимедийной системы MMI и служит подставкой под запястье.

Пересел назад, но и там зарядить телефон не удалось: в консоли-подлокотнике нашелся единственный на всю машину слот Media-IN. Как долго концерн будет мучить клиентов этой «вавилонской башней», прежде чем перейдет на стандартные разъемы USB? И растянуться в полный рост тестовая «восьмерка» не дает: спинка сиденья откидывается на скромный угол, оттоманки для ног нет — в долгих междугородних вояжах с комфортом не поспишь.

02-Audi_zr-01_16 Audi A8L. Салон в силу возраста модели уступает конкурентам — как качеством отделки, так и уровнем оснащения. С эргономикой почти полный порядок, непонимание вызывает лишь отсутствие мультимедийных слотов в передней части салона.

Порадует лишь задняя консоль-подлокотник безупречной компоновки: управляешь микроклиматом и включаешь обогрев и вентиляцию сидений не отрываясь от спинки. А можно сложить этот многофункциональный подлокотник и расположиться на диване втроем, в то время как задние сиденья Мерседеса и длиннобазной «семерки» строго двухместные.

И ещё. Audi A8L за 7 526 055 рублей (с учетом всех опций) — самый недорогой автомобиль нашего теста. За разницу в 2 567 459 рублей с ценой ближайшего конкурента можно простить многое.