Электронные навороты в автомобилях: до чего довел прогресс

Трудно поверить, что кусок медного провода в наши дни может перепрыгнуть по цене микропроцессор. Однако это факт. А коли так, то не стоит удивляться тем метаморфозам, которые претерпевают безотказные и привычные технические решения, уступающие место разного рода фемтотехнологиям и прочим терабайтам. А чаще всего — просто непродуманным наворотам, влекущим за собой неожиданные, казалось бы, последствия. Разберемся в некоторых из них.

Мой любимый пример — древнее реле-прерыватель указателя поворотов, например РС-491. Изделие — проще не бывает: нихромовая ниточка, резистор да электромагнит. Нагрелась — сработало, остыла — отпустило. Мало того, при работе это хозяйство щелкало, а потому водитель слышал, включены у него мигалки или нет. Однако в процессе рационализации штатное расписание пополнили транзисторы, а прерыватель стал бесконтактным. Электронные навороты — как же без них? И черт бы с ней, с ценой, но тут выяснилось, что изделие стало бесшумным, а потому водители стали забывать про включенные поворотники. В итоге число полупроводников опять подпрыгнуло, а в помощники к прерывателю добавили электронную пищалку…

Реле-поворотов-2101-АвтоПрибор-2 Реле-прерыватель из прошлого тысячелетия. И мигалками управляло, и щелкало...

Реле-прерыватель из прошлого тысячелетия. И поворотниками управляло, и щелкало...

От мигалки с пищалкой — к звуковому сигналу. Чтобы побибикать, раньше вполне хватало клаксона — читай, резиновой груши с рожком. Устройство оглушительно ревело безо всякого электричества, но эволюция все же вывела на сцену электромагнит, мембрану, прерыватель... Собственно, в таком виде конструкция дожила до наших дней, обрастая по дороге скользящим токосъемником, проводкой и кнопкой на руле. При этом на большинстве бюджетных авто звук как бы в издевку стал откровенно противным.

На очередном обороте виток прогресса породил новое решение. Веселые ребята из Nissan решили избавиться от кнопок и токосъемника, заменив их... правильно — видеокамерой и программой распознавания образов на быстродействующем компьютере. Так появился гудок для электромобилей, разработанный в рамках программы eVADER (Electric Vehicle Alert for Detection and Emergency Response).

Warnton Это человек или дерево? Если человек, то надо ему посигналить!

Это человек или дерево? Если человек, то надо ему посигналить!

Почему именно для электромобилей? Да все потому же — из-за их привычки подкрадываться к пешеходам неслышно! Чтобы уравнять шансы водителей и безлошадных, компьютер Nissan Leaf делает следующее. Увидев человека в опасной зоне перед машиной и отличив его от столба (если получится), он подключает шесть динамиков и… И издает вовсе не рев, а звук на 5 дБ более тихий, чем звук мотора обычного авто. Электронные навороты должны не пугать, а просто известить о своем присутствии.

Из вредности хочется спросить: почему бы не соединить выход компьютера со старой доброй бибикалкой? Зачем эта политкорректность о шести динамиках? Нечего пешеходу делать на проезжей части!

In_12V Тем, кому не хватает солидного звука в салоне, подойдет вот такая фитюлька. Настраиваешь на нужный канал и слушаешь через динамики рев мотора. Своего или чужого, не важно.

Тем, кому не хватает солидного звука в салоне, подойдет вот такая фитюлька. Настраиваешь на нужный канал и слушаешь через динамики рев мотора. Своего или чужого, не важно.

Вообще, голос электромобиля — отдельный анекдот. Многолетняя борьба автомобилестроителей с децибелами закончилась одновременно и победой, и поражением. Точнее, маразматически: электромобили повелели оснащать источниками звуков.

Уже с 2009 года правительство Японии, Конгресс США и Еврокомисcия озаботились законодательным предписанием минимального уровня шума, издаваемого электромобилями и гибридами. Именно минимального, чтобы их было слышно пешеходам, в том числе и слепым. Тесты показали, что речь идет о скоростях до 32 км/ч. Когда электромобиль едет быстрее, он и так уже не бесшумен.

В ЕС дебаты шли долго: лишь в апреле 2014 года они завершились предписанием обязательной установки Acoustic Vehicle Alerting System на все новые электро- и гибридомобили. Да и то с пятилетним переходным периодом. Звук при этом должен быть подобен обычному звуку авто с ДВС.

Японцы ограничились изданием соответствующих «руководящих принципов», зато уложились всего в один год: они действуют там уже с 2010-го. Американцы исследовали вопрос, пересылая бумаги между разными ведомствами, и уже было договорились с Конгрессом, но лобби автопроизводителей добилось того, чтобы NHTSA утвердила соответствующие нормы лишь в конце текущего года, а это означает, что обязательными они станут только в 2018 году.

Что до вопроса, как именно надо шуметь, то вот пример с Audi. Компания решила оснащать свои автомобили имитаторами шума бензиновых собратьев! Система, разработанная немцами, позволяет генерировать нужный шум сообразно мощности, скорости, нагрузке и т.п.

53802-hi-acoustictest2 Вам какие звуки записать? ЗИЛ-130 или Aston Martin?

Вам какие звуки записать? ЗИЛ-130 или Aston Martin?

Ну и, конечно же, о хакерах. Не проходит и месяца, чтобы очередная их команда (слава Богу, пока так называемых «белых хакеров» — тех, что публично демонстрируют возможности уязвимости) не взломала систему управления еще каким-нибудь автомобилем. На сей раз их объектом стал Chevrolet Corvette, причем не имеющий штатного выхода в Интернет. Однако с помощью нехитрой манипуляции этот выход несложно организовать, вставив в диагностический разъем такую маленькую штучку, которую используют, например, страховщики и автопредприятия, если хотят отслеживать пробег и сожженное топливо.

c64b93bcb00ae8e4de359b4b19564a38 Жучок — страшненький и очень вредный...

Жучок — страшненький и очень вредный...

Так вот, группа профессора Стивена Севеджа из университета Калифорнии показала, что такой жучок позволяет куда больше заявленного. Он может подчиняться командам с обычного смартфона и, к примеру, отключить тормоза на ходу. Достаточно отправить специальную СМС-команду, всего делов! Скажете, в ваш автомобиль никто такого жучка не вставлял? Уверены? Стоит поглядывать на эту колодку после посещения сервиса...

vette-hack Тот самый Корвет...

Тот самый «угнанный» Corvette

Честно говоря, становится неинтересно следить за борьбой производителей и хакеров. Она, поверьте, будет вечной. На каждую хитрую... Ну, дальше сами додумайте в меру испорченности.

А вот что непонятно, так это своего рода антипрогресс. Возьмем, к примеру, троекратное мигание поворотником при разовом нажатии рычажка переключателя. Уж, казалось бы, что проще-то? Это полвека назад подобные новшества были уделом радиолюбителей. К примеру, в прошлом веке коллега, оснастивший Москвич-401 выкидными поворотниками, решил проблему отключения установкой реле времени, возвращавшего поворотник на место через 3 с после включения. Возврат от вращения баранки тогда было сделать тяжеловато. А вот что мешает этому сегодня?

Вместо ответа читаем очередную новость — она касается дальнобойщиков. Специально для тех, кому неохота настраивать свое сиденье разными рычажками и кнопочками (будто они делают это десять раз на дню), в подушку напихали кучу датчиков и прочих сенсоров. Поглаживаешь рукой или чем-то еще подушку, а сиденье угадывает твои намерения и само начинает изменять свою форму…

101124362-carhacking.1910x1000 Юмор юмором, но сегодня такого рода шуточки уже стали серьезными

Юмор юмором, но сегодня такого рода шуточки уже стали серьезными

И еще немножко про свет. Светодиоды уверенно выпихивают лампочки накаливания на заслуженный отдых, но тут неожиданно, как всегда, выяснилось, что в таких новомодных фарах обязательно должен присутствовать нагреватель рассеивателя, чтобы фары не замерзали! А ведь «пенсионерки» грели себя сами... Но электронные навороты давно диктуют, а не просят.

А вообще-то, бездумная погоня за инновациями может закончиться совсем грустно. Кто не верит, пусть посмотрит очередного «Терминатора» — это который «Генезис». С пожилым ухмыляющимся Шварценеггером. Больше одного раза его смотреть вряд ли захочется, но задуматься все же стоит.

Auto-attack-surface1 Ненашенские коллеги давно пытаются воздействовать на сознание обывателей такими вот картинками. Это своего рода дырки в заборе, через который доступ к вашей машине не представляется сложным...

Зарубежные коллеги давно пытаются воздействовать на сознание обывателей такими вот картинками. Это своего рода дырки в заборе, через который доступ к вашей машине не представляется сложным...