Электронные навороты в автомобилях: до чего довел прогресс

Мой любимый пример — древнее реле-прерыватель указателя поворотов, например РС-491. Изделие — проще не бывает: нихромовая ниточка, резистор да электромагнит. Нагрелась — сработало, остыла — отпустило. Мало того, при работе это хозяйство щелкало, а потому водитель слышал, включены у него мигалки или нет. Однако в процессе рационализации штатное расписание пополнили транзисторы, а прерыватель стал бесконтактным. Электронные навороты — как же без них? И черт бы с ней, с ценой, но тут выяснилось, что изделие стало бесшумным, а потому водители стали забывать про включенные поворотники. В итоге число полупроводников опять подпрыгнуло, а в помощники к прерывателю добавили электронную пищалку…
Реле-поворотов-2101-АвтоПрибор-2Реле-прерыватель из прошлого тысячелетия. И мигалками управляло, и щелкало...
От мигалки с пищалкой — к звуковому сигналу. Чтобы побибикать, раньше вполне хватало клаксона — читай, резиновой груши с рожком. Устройство оглушительно ревело безо всякого электричества, но эволюция все же вывела на сцену электромагнит, мембрану, прерыватель... Собственно, в таком виде конструкция дожила до наших дней, обрастая по дороге скользящим токосъемником, проводкой и кнопкой на руле. При этом на большинстве бюджетных авто звук как бы в издевку стал откровенно противным.
На очередном обороте виток прогресса породил новое решение. Веселые ребята из Nissan решили избавиться от кнопок и токосъемника, заменив их... правильно — видеокамерой и программой распознавания образов на быстродействующем компьютере. Так появился гудок для электромобилей, разработанный в рамках программы eVADER (Electric Vehicle Alert for Detection and Emergency Response).
WarntonЭто человек или дерево? Если человек, то надо ему посигналить!
Почему именно для электромобилей? Да все потому же — из-за их привычки подкрадываться к пешеходам неслышно! Чтобы уравнять шансы водителей и безлошадных, компьютер Nissan Leaf делает следующее. Увидев человека в опасной зоне перед машиной и отличив его от столба (если получится), он подключает шесть динамиков и… И издает вовсе не рев, а звук на 5 дБ более тихий, чем звук мотора обычного авто. Электронные навороты должны не пугать, а просто известить о своем присутствии.
Из вредности хочется спросить: почему бы не соединить выход компьютера со старой доброй бибикалкой? Зачем эта политкорректность о шести динамиках? Нечего пешеходу делать на проезжей части!
In_12VТем, кому не хватает солидного звука в салоне, подойдет вот такая фитюлька. Настраиваешь на нужный канал и слушаешь через динамики рев мотора. Своего или чужого, не важно.
Вообще, голос электромобиля — отдельный анекдот. Многолетняя борьба автомобилестроителей с децибелами закончилась одновременно и победой, и поражением. Точнее, маразматически: электромобили повелели оснащать источниками звуков.
Уже с 2009 года правительство Японии, Конгресс США и Еврокомисcия озаботились законодательным предписанием минимального уровня шума, издаваемого электромобилями и гибридами. Именно минимального, чтобы их было слышно пешеходам, в том числе и слепым. Тесты показали, что речь идет о скоростях до 32 км/ч. Когда электромобиль едет быстрее, он и так уже не бесшумен.
В ЕС дебаты шли долго: лишь в апреле 2014 года они завершились предписанием обязательной установки Acoustic Vehicle Alerting System на все новые электро- и гибридомобили. Да и то с пятилетним переходным периодом. Звук при этом должен быть подобен обычному звуку авто с ДВС.
Японцы ограничились изданием соответствующих «руководящих принципов», зато уложились всего в один год: они действуют там уже с 2010-го. Американцы исследовали вопрос, пересылая бумаги между разными ведомствами, и уже было договорились с Конгрессом, но лобби автопроизводителей добилось того, чтобы NHTSA утвердила соответствующие нормы лишь в конце текущего года, а это означает, что обязательными они станут только в 2018 году.
Что до вопроса, как именно надо шуметь, то вот пример с Audi. Компания решила оснащать свои автомобили имитаторами шума бензиновых собратьев! Система, разработанная немцами, позволяет генерировать нужный шум сообразно мощности, скорости, нагрузке и т.п.
53802-hi-acoustictest2Вам какие звуки записать? ЗИЛ-130 или Aston Martin?
Ну и, конечно же, о хакерах. Не проходит и месяца, чтобы очередная их команда (слава Богу, пока так называемых «белых хакеров» — тех, что публично демонстрируют возможности уязвимости) не взломала систему управления еще каким-нибудь автомобилем. На сей раз их объектом стал Chevrolet Corvette, причем не имеющий штатного выхода в Интернет. Однако с помощью нехитрой манипуляции этот выход несложно организовать, вставив в диагностический разъем такую маленькую штучку, которую используют, например, страховщики и автопредприятия, если хотят отслеживать пробег и сожженное топливо.
c64b93bcb00ae8e4de359b4b19564a38Жучок — страшненький и очень вредный...
Так вот, группа профессора Стивена Севеджа из университета Калифорнии показала, что такой жучок позволяет куда больше заявленного. Он может подчиняться командам с обычного смартфона и, к примеру, отключить тормоза на ходу. Достаточно отправить специальную СМС-команду, всего делов! Скажете, в ваш автомобиль никто такого жучка не вставлял? Уверены? Стоит поглядывать на эту колодку после посещения сервиса...
vette-hackТот самый Корвет...
Честно говоря, становится неинтересно следить за борьбой производителей и хакеров. Она, поверьте, будет вечной. На каждую хитрую... Ну, дальше сами додумайте в меру испорченности.
А вот что непонятно, так это своего рода антипрогресс. Возьмем, к примеру, троекратное мигание поворотником при разовом нажатии рычажка переключателя. Уж, казалось бы, что проще-то? Это полвека назад подобные новшества были уделом радиолюбителей. К примеру, в прошлом веке коллега, оснастивший Москвич-401 выкидными поворотниками, решил проблему отключения установкой реле времени, возвращавшего поворотник на место через 3 с после включения. Возврат от вращения баранки тогда было сделать тяжеловато. А вот что мешает этому сегодня?
Вместо ответа читаем очередную новость — она касается дальнобойщиков. Специально для тех, кому неохота настраивать свое сиденье разными рычажками и кнопочками (будто они делают это десять раз на дню), в подушку напихали кучу датчиков и прочих сенсоров. Поглаживаешь рукой или чем-то еще подушку, а сиденье угадывает твои намерения и само начинает изменять свою форму…
101124362-carhacking.1910x1000Юмор юмором, но сегодня такого рода шуточки уже стали серьезными
И еще немножко про свет. Светодиоды уверенно выпихивают лампочки накаливания на заслуженный отдых, но тут неожиданно, как всегда, выяснилось, что в таких новомодных фарах обязательно должен присутствовать нагреватель рассеивателя, чтобы фары не замерзали! А ведь «пенсионерки» грели себя сами... Но электронные навороты давно диктуют, а не просят.
А вообще-то, бездумная погоня за инновациями может закончиться совсем грустно. Кто не верит, пусть посмотрит очередного «Терминатора» — это который «Генезис». С пожилым ухмыляющимся Шварценеггером. Больше одного раза его смотреть вряд ли захочется, но задуматься все же стоит.
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