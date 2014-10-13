Как телематика позволяет сэкономить на каско (ВИДЕО)
Страховые компании разрабатывают новый инструмент под названием «умное каско». При помощи специального телематического устройства они анализируют манеру вождения страхователя и предлагают ему скидку, если его езда безопасна. Мы решили протестировать этот прибор. Делимся результатами в отчетном видео.
Фото: «За рулем»
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