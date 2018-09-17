Конкурент Креты от Kia появится раньше намеченного

Kia Tusker будет побратимом модели Hyundai Creta, что обещает схожесть технических характеристик и уровня оснащения. При этом ценник нового кроссовера обещает быть традиционно несколько ниже.

В России Kia Tusker будет собираться на заводе под Санкт-Петербургом

Согласно сообщениям индийских СМИ, строительство в городе Анантапур завода, на котором планируется производство нового бюджетного кроссовера Kia Tusker, идет с опережением графика на 60 дней. Это значит, что выпуск автомобилей на предприятии будет налажен раньше намеченного срока. То есть кроссовер может поступить в продажу летом 2019 года.

Продажи Kia Tusker начнутся сначала в Индии, а затем он поступит на рынки других стран, среди которых и Россия. О том, что бюджетный кроссовер не проедет мимо нашей страны, руководство компании Kia заявило в феврале этого года, о чем сообщило российское представительство корейского автопроизводителя: кроссовер B-класса будет продаваться в РФ. Заявление было сделано во время презентации Kia SP на автосалоне в Нью-Дели.

Дизайн Kia Tusker мало чем будет отличаться от дизайна концепта SP

Основой бюджетного Kia Tusker стал концепт кроссовера Kia SP, который подвергнется минимуму доработок. Производство автомобиля будет налажено в России, на заводе под Санкт-Петербургом. Производственная мощность предприятия — до 100 тыс. машин в год.

В модельном ряду Hyundai кроссоверу Kia Tusker будет соответствовать родственный автомобиль Creta, стоимость которого — от 880 тыс. рублей. Таким образом, можно смело предположить, что цена Tusker в России составит около 850 тыс. рублей, а оснащаться кроссовер будет бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра мощностью от 121 до 150 л.с., а также 6-ступенчатыми коробками передач — механической и автоматической.

Kia Tusker проходит испытания на дорогах Индии

Kia Tusker должен занять свое место между моделями Kia Soul (от 812 тыс. рублей) и Kia Sportage (от 1 млн 125 тыс. рублей).

Пока же роль недорогого кроссовера в модельном ряду Kia выполняет Soul. Его стихия — город, что и было выяснено на тесте.

До появления нового Kia Tusker в России появится обновленный Kia Sportage.

Фото: Kia, Cafe.naver.com