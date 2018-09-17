Конкурент Креты от Kia появится раньше намеченного

Kia Tusker будет побратимом модели Hyundai Creta, что обещает схожесть технических характеристик и уровня оснащения. При этом ценник нового кроссовера обещает быть традиционно несколько ниже.

В России Kia Tusker будет собираться на заводе под Санкт-Петербургом
В России Kia Tusker будет собираться на заводе под Санкт-Петербургом

Согласно сообщениям индийских СМИ, строительство в городе Анантапур завода, на котором планируется производство нового бюджетного кроссовера Kia Tusker, идет с опережением графика на 60 дней. Это значит, что выпуск автомобилей на предприятии будет налажен раньше намеченного срока. То есть кроссовер может поступить в продажу летом 2019 года.

Продажи Kia Tusker начнутся сначала в Индии, а затем он поступит на рынки других стран, среди которых и Россия. О том, что бюджетный кроссовер не проедет мимо нашей страны, руководство компании Kia заявило в феврале этого года, о чем сообщило российское представительство корейского автопроизводителя: кроссовер B-класса будет продаваться в РФ. Заявление было сделано во время презентации Kia SP на автосалоне в Нью-Дели.

Дизайн Kia Tusker мало чем будет отличаться от дизайна концепта SP
Дизайн Kia Tusker мало чем будет отличаться от дизайна концепта SP

Основой бюджетного Kia Tusker стал концепт кроссовера Kia SP, который подвергнется минимуму доработок. Производство автомобиля будет налажено в России, на заводе под Санкт-Петербургом. Производственная мощность предприятия — до 100 тыс. машин в год.

В модельном ряду Hyundai кроссоверу Kia Tusker будет соответствовать родственный автомобиль Creta, стоимость которого — от 880 тыс. рублей. Таким образом, можно смело предположить, что цена Tusker в России составит около 850 тыс. рублей, а оснащаться кроссовер будет бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра мощностью от 121 до 150 л.с., а также 6-ступенчатыми коробками передач — механической и автоматической.

Kia Tusker проходит испытания на дорогах Индии
Kia Tusker проходит испытания на дорогах Индии

Kia Tusker должен занять свое место между моделями Kia Soul (от 812 тыс. рублей) и Kia Sportage (от 1 млн 125 тыс. рублей).

Фото: Kia, Cafe.naver.com

Конкурент Креты от Kia появится раньше намеченного
Конкурент Креты от Kia появится раньше намеченного
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