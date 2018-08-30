Kia будет продавать маленький кроссовер в России. И хочет построить собственный завод

Сегмент доступных кроссоверов в России нынче правит бал на рынке, вытесняя из него легковые модели. Это заставляет все больше компаний выводить к нам именно кроссоверы. И желательно — недорогие!

В феврале этого года Kia показала на автосалоне в Нью-Дели концепт SP, который должен стать предтечей серийной модели компании: его производство начнется в следующего году в Индии. Внешне концепт выглядел как готовый к серийному производству прототип. Дизайн его разрабатывался в Сеуле, с учетом предпочтений и пожеланий индийской публики.

Внешне машина выглядит куда ярче своего собрата, кроссовера Hyundai Creta. А дизайн был создан в минималистическом стиле с цифровой приборной панелью и отдельно стоящим широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы.

На Московском международном автосалоне представители компании подтвердили российские перспективы серийной модели, созданной на базе концепта. Об этом агентству «Автостат» заявил директор по продажам российского отделения Kia Михаил Васильев. Он отметил, что новинка будет представлена «в обозримом будущем», хотя и отказался вдаваться в подробности. Но оговорился, что кроссовер будет претендовать на звание лидера в своем сегменте.

Практически одновременно с этим прозвучали заявления о том, что Kia ищет собственную площадку для строительства завода полного цикла. Сегодня ее продажи стремятся к 100 тысяч автомобилей ежегодно, и на одном заводе с Hyundai ей становится тесно. По данным издания «Деловой Петербург», сейчас корейцы рассматривают две площадки в Санкт-Петербурге: законсервированный завод GM в Шушарах и, собственно, территорию завода Hyundai. В самой компании отказались комментировать эти слухи.

Мощность, возможно, построенного завода позволит выпускать до 100 тысяч автомобилей. Все их корейцам по силе реализовать. В GM Россия говорят о том, что в скором компания может продать законсервированный завод «другому автопроизводителю или инвестору».

Пока же весь мир готовится к премьере первого массового пятидверного шутинг-брейка — Kia ProCeed.

А в Россию компания привезла новое поколение Ceed и Ceed SW. Все подробности в репортаже «За рулем» с Московского автосалона.

Фото: Kia