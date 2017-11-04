Они сделали это: у Kia появится «шутинг-брейк»

Корейцы опубликовали первый тизер машины, которая отпразднует дебют в середине сентября.

Да, концепт Proceed, этот яркий автомобиль все же станет серийным. Автомобиль с необычным кузовом «пятидверный шутинг-брейк» многие считали не более чем шоукаром, который был призван привлечь к Kia внимание.

В компании говорят, что машина создавалась исключительно для европейского рынка. Впрочем, и «просто» Ceed также продается только в Европе.

Судить о дизайне серийной версии Kia Proceed мы не беремся: единственное опубликованное изображение — это демонстрация задних фонарей и общих очертаний машины.

Нет информации и о силовой гамме, хотя наверняка «шутинг-брейк» позаимствует часть силовых агрегатов у обычного Сида. Впрочем, не исключено и появление мощного двигателя, ведь Proceed позиционируется компанией в качестве спортивной модели, сочетающей в себе яркий дизайн с вместимостью традиционного универсала.

Фото: Kia

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