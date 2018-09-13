Тест нового Kia Cerato: самый большой багажник в классе?! Почти

Никаких турбомоторов и роботов корейцы в Россию не привезут, а значит светлое будущее новому среднеразмерному седану Kia обеспечено. Но недостатки у машины все же есть.

Повод: ездовая презентация Kia Cerato.

Место действия: Сплит, Хорватия.

Новый Kia Cerato

Впечатления: сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее!

Подобное соотношение характерно для всех производителей, но в Kia не намерены с этим мириться. Выводя на рынок новый Cerato, корейцы постарались учесть все недостатки предыдущей машины, сохранив ее достоинства. В большинстве аспектов это удалось. Но есть в новом Cerato и спорные моменты. Впрочем, обо все по порядку.



Кирилл Кассин, директор по продукту Kia Motors RUS:

«Дизайн передней части Cerato создавали с оглядкой на имиджевый фастбек Kia Stinger » .

Колесная база не изменилась и составляет 2700 мм. Передний свес увеличился на 20 мм, задний — на все 60 мм!

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Мне, например, не вполне по душе дизайн экстерьера. Новый Cerato никак не назвать страшным, но на фоне самобытного предшественника он слегка вторичен. В профиле улавливаются нотки Volkswagen Jetta (надо признать, не самого молодого и красивого автомобиля), а в массивной задней стойке, «стекающей» к фонарям, цитируется Mazda 6. И в новом колере Runway Red сходство особенно заметно.

Новинка на 80 мм длиннее, на 20 мм шире и на 5 мм выше предшественника. А вот колесная база осталась неизменной и составляет 2700 мм. Таким образом, вся прибавка длины пришлась на передний и задний свесы. Последний вытянулся аж на 60 мм, что позволило довести объем багажника до 502 л. По этому показателю Cerato теперь уступает только Октавии.

Места сзади — примерно как в машине прежнего поколения. Даже люди ростом 190 см не будут упираться ни коленями, ни головой. А вот в плечах троим крупным мужчинам будет тесновато.

Объем багажника нового Cerato — 502 литра. Это на 20 литров больше, чем у предшественника и на 66 л меньше, чем у Октавии — лидера класса.



С точки зрения внутреннего объема — паритет. В новом седане на 4 мм больше места над головами передних и задних пассажиров, но этого не чувствуешь. А вот рост качества отделочных материалов ощущаешь явно: повсюду, кроме нижней части панели и обшивок задних дверей, — мягкий пластик. И вот еще что — сиденья топового исполнения Premium+ теперь обшивают натуральной (!) кожей.

Интерьер красивый и качественный, и эргономика на высоте. Единственное, что смущает — качество кожи на руле. Визуально и тактильно она ничем не отличается от таковой на Rio или Hyundai Creta. А там рули затираются очень быстро.

Корейцы решили отказаться от штатной навигации в угоду Apple CarPlay и Android Auto. Мудрый шаг. В будущем, возможно, появится навигация от Яндекса. На данный момент в Kia находят ее сыроватой.

Впрочем, несмотря на кожу, электрогегулировки водительского сиденья с функцией памяти и светодиодные фары, я бы не стал засматриваться на максимально упакованный седан (за 1 359 900 рублей), поскольку уже в базовом исполнении (за 1 049 000 рублей) есть все, чтобы не чувствовать себя ущербным. Всем Cerato положен мультируль, датчики давления в шинах и даже ассистент троганья на подъеме.

А вот доплатить за 2-литровый 150-сильный мотор (в базе — 1,6-литровый 128-сильный атмосферник) стоит, поскольку даже с ним новый Cerato — не суперкар. Возможностей мотора в связке с 6-ступенчатым автоматом достаточно, но турбоконкуренты в лице Фокуса и Октавии заметно быстрее. Да и шумоизоляция моторного остека по-прежнему так себе — хотя дорожные и аэродинамические шумы корейцы почти полностью победили.

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Шасси неплохое, но пресноватое. В повадках Cerato нет той «европейскости» нового хэтчбека Ceed и нет того уровня обратной связи по рулю даже в спортивном режиме работы электроусилителя. Виной тому отчасти и то, что вместо задней многорычажной подвески (как в случае с Сидом) седану досталась балка. Хотя в целом поведение машины понятное и предсказуемое. По сравнению с Cerato прежнего поколения это шаг вперед.

Остается вопрос цены. Cerato подорожал во всех комплектациях, но несильно. Например, стоимость седана в самом ходовом исполнении Luxe увеличилась на 35 000 рублей. И помимо факта обладания более современной машиной за эти деньги вы получите датчики давления в шинах, датчики света, систему курсовой устойчивости и задние парктроники. По-моему, оно того стоит.

Считаете иначе? Kia Cerato прежнего поколения остается на рынке под именем Cerato Claasic.

Задние фонари соединяет традиционная для последних моделей марки планка. Поворотники, встроенные в бампер, — не лучшее решение: из-за низкого расположения их можно не увидеть, когда дистанция между машинами минимальна.

Перспективы: новое поколение вполне способно увеличить продажи модели примерно на треть — до 12 000 машин ежегодно.

Оценка: не стоит ждать от Cerato каких-то драйверских ощущений. Он как добротный бытовой прибор. Главное, что своих денег стоит.

Подробности: ЗР №11, 2018

Фото: Kia