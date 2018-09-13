Тест нового Kia Cerato: самый большой багажник в классе?! Почти

Повод: ездовая презентация Kia Cerato.
Место действия: Сплит, Хорватия.
Впечатления: сегмент седанов С-класса переживает не лучшие времена, продолжая планомерно сдавать позиции более доступным представителям B-класса. Смотрите сами: за первые шесть месяцев 2018 года российские дилеры Kia продали 4250 седанов Cerato третьего поколения, тогда как седаны Rio оказались почти в десять раз популярнее!
Подобное соотношение характерно для всех производителей, но в Kia не намерены с этим мириться. Выводя на рынок новый Cerato, корейцы постарались учесть все недостатки предыдущей машины, сохранив ее достоинства. В большинстве аспектов это удалось. Но есть в новом Cerato и спорные моменты. Впрочем, обо все по порядку.
Кирилл Кассин, директор по продукту Kia Motors RUS:
«Дизайн передней части Cerato создавали с оглядкой на имиджевый фастбек Kia Stinger».
Новинка на 80 мм длиннее, на 20 мм шире и на 5 мм выше предшественника. А вот колесная база осталась неизменной и составляет 2700 мм. Таким образом, вся прибавка длины пришлась на передний и задний свесы. Последний вытянулся аж на 60 мм, что позволило довести объем багажника до 502 л. По этому показателю Cerato теперь уступает только Октавии.
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Места сзади — примерно как в машине прежнего поколения. Даже люди ростом 190 см не будут упираться ни коленями, ни головой. А вот в плечах троим крупным мужчинам будет тесновато.
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Объем багажника нового Cerato — 502 литра. Это на 20 литров больше, чем у предшественника и на 66 л меньше, чем у Октавии — лидера класса.
С точки зрения внутреннего объема — паритет. В новом седане на 4 мм больше места над головами передних и задних пассажиров, но этого не чувствуешь. А вот рост качества отделочных материалов ощущаешь явно: повсюду, кроме нижней части панели и обшивок задних дверей, — мягкий пластик. И вот еще что — сиденья топового исполнения Premium+ теперь обшивают натуральной (!) кожей.
А вот доплатить за 2-литровый 150-сильный мотор (в базе — 1,6-литровый 128-сильный атмосферник) стоит, поскольку даже с ним новый Cerato — не суперкар. Возможностей мотора в связке с 6-ступенчатым автоматом достаточно, но турбоконкуренты в лице Фокуса и Октавии заметно быстрее. Да и шумоизоляция моторного остека по-прежнему так себе — хотя дорожные и аэродинамические шумы корейцы почти полностью победили.
Остается вопрос цены. Cerato подорожал во всех комплектациях, но несильно. Например, стоимость седана в самом ходовом исполнении Luxe увеличилась на 35 000 рублей. И помимо факта обладания более современной машиной за эти деньги вы получите датчики давления в шинах, датчики света, систему курсовой устойчивости и задние парктроники. По-моему, оно того стоит.
Считаете иначе? Kia Cerato прежнего поколения остается на рынке под именем Cerato Claasic.
Перспективы: новое поколение вполне способно увеличить продажи модели примерно на треть — до 12 000 машин ежегодно.
Оценка: не стоит ждать от Cerato каких-то драйверских ощущений. Он как добротный бытовой прибор. Главное, что своих денег стоит.
Подробности: ЗР №11, 2018
Фото: Kia
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