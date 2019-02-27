Названа дата начала продаж нового Kia Soul

Третье поколение Kia Soul получит три варианта двигателей, но дизельных моторов по-прежнему не предвидится.

Kia Soul
Kia Soul

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Новый Kia Soul 2019 — первый обзор

Новый Kia Soul, презентация которого состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, получил Одобрение типа транспортного средства и теперь готов к продажам, старт намечен на лето 2019 года.

При множестве изменений во внешности новинка абсолютно узнаваема благодаря своему уникальному силуэту, который сохранился, несмотря на переход автомобиля на новую модульную платформу К2. Как заявили в компании, данная платформа сделала Soul комфортнее, технологичнее и улучшила его управляемость.

Инженеры добились того, что теперь посадка в салон нового Kia Soul стала удобнее, как и загрузка багажного отделения за счет более широкой задней двери и уменьшившейся погрузочной высоты. Последнее повлияло и на объем багажника, который немного вырос. Автомобиль стал длиннее на 5,6 см (до 419,7 см), три из которых добавились за счет увеличения колесной базы. При этом ширина и высота автомобиля не изменились и по-прежнему составляют 180,1 и 160 см.

Известно, что Soul будет оснащаться тремя бензиновыми двигателями на выбор покупателя. Самым скромным стал 1,6-литровый атмосферник мощностью 120 л.с. Другой безнаддувный мотор имеет объем 2 литра и мощность 147 л.с. В топовых комплектациях доступен 200-сильный турбированный T-GDI объемом 1,6 литра. Турбодизельных двигателей не предусмотрено.

Работать моторы будут в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом, а версию Soul GT Line оснастят 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Стоимость нового Kia Soul, а также доступные к заказу комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

Фото: Kia

Названа дата начала продаж нового Kia Soul
Названа дата начала продаж нового Kia Soul
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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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