Названа дата начала продаж нового Kia Soul

Третье поколение Kia Soul получит три варианта двигателей, но дизельных моторов по-прежнему не предвидится.

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Новый Kia Soul, презентация которого состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, получил Одобрение типа транспортного средства и теперь готов к продажам, старт намечен на лето 2019 года.

При множестве изменений во внешности новинка абсолютно узнаваема благодаря своему уникальному силуэту, который сохранился, несмотря на переход автомобиля на новую модульную платформу К2. Как заявили в компании, данная платформа сделала Soul комфортнее, технологичнее и улучшила его управляемость.

Инженеры добились того, что теперь посадка в салон нового Kia Soul стала удобнее, как и загрузка багажного отделения за счет более широкой задней двери и уменьшившейся погрузочной высоты. Последнее повлияло и на объем багажника, который немного вырос. Автомобиль стал длиннее на 5,6 см (до 419,7 см), три из которых добавились за счет увеличения колесной базы. При этом ширина и высота автомобиля не изменились и по-прежнему составляют 180,1 и 160 см.

Известно, что Soul будет оснащаться тремя бензиновыми двигателями на выбор покупателя. Самым скромным стал 1,6-литровый атмосферник мощностью 120 л.с. Другой безнаддувный мотор имеет объем 2 литра и мощность 147 л.с. В топовых комплектациях доступен 200-сильный турбированный T-GDI объемом 1,6 литра. Турбодизельных двигателей не предусмотрено.

Работать моторы будут в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом, а версию Soul GT Line оснастят 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Стоимость нового Kia Soul, а также доступные к заказу комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.

Больше о новом поколении Kia Soul можно узнать здесь.

5 марта на автосалоне в Женеве компания Kia представит совершенно новую модель.

Фото: Kia