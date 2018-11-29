Kia представила новый Soul: все подробности и фото

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе корейцы представили третье поколение своей компактной модели. Рассказываем обо всех изменениях.

Как мы и предполагали, Kia Soul внешне изменился эволюционно, сохранив свою главную особенность: «квадратный» дизайн.

Впрочем, отличить новинку от нынешнего поколения несложно с любого ракурса. Спереди произошли кардинальные изменения. У Kia Soul третьего поколения появилась «двухэтажная» оптика с узкими верхними сегментами, в переднем бампере красуется огромный воздухозаборник, капот стал более плоским. Впрочем, речь идет о версии GT-Line, обычный вариант Соула пока не показали, у него должен быть менее агрессивный обвес.

Kia Soul GT-Line

Силуэт машины легко отличить по задним «багажным» окошкам, которые визуально удлиняют машину. Наконец, при взгляде сзади в глаза бросаются выхлопные трубы, размещенные по центру, вертикальные фонари в форме бумерангов с L-образными полосками габаритов и мощный бампер.

Kia Soul GT-Line

Интерьер тоже изменился эволюционно, но в Kia говорят, что машина, переехав на новую платформу К2, стала заметно комфортнее за счет улучшенных материалов отделки и усиленной шумо- и виброизоляции. В корейской компании называют интерьер Soul «музыкальным», ведь именно на этой модели звук из мультимедийной системы можно визуализировать с помощью подсветки. Но если в первом Соуле в такт подмигивали только колонки в передних дверях, то сейчас ритмичная подсветка салона идет от источников в передней панели и верхней части дверей. Впрочем, если это раздражает, то подсветку можно отключить. Либо же выбрать один из предустановленных вариантов, которые имеют любопытные названия: Romance, Traveling, Party Time, Hey! Yo!, Café и Midnight City.

Обычно со сменой поколений салон машин становится просторнее. Новый Kia Soul прибавил 50 мм для ног передних пассажиров, на столько же увеличилось пространство над их головами. А вот задним пассажирам стало незначительно, но теснее: пространство для ног уменьшилось на 7 мм, а из-за новой линии крыши и места над головой поубавилось (минус 5 мм). Зато багажник теперь больше на 141 л, его объем составляет 651 литр.

Машина получила 8-дюймовый проекционный дисплей, который расположен на уровне глаз водителя, и новую мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном. Топовые версии получили аудиосистему Karman Hardon мощностью 640 Вт, включающую в себя 10 динамиков и сабвуфер.

Для рынка Северной Америки Kia предложит два бензиновых силовых агрегата. Это 2-литровый атмосферник мощностью 147 л.с. и 1,6-литровый турбодвигатель (201 л.с.). Первый силовой агрегат оснащается вариатором, а второй — 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Kia Soul X-Line

Помимо базовой версии и «приспортивленной» GT-Line (она отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом) у Kia Soul появился и псевдокроссоверный вариант X-Line. По аналогии с версиями Picanto и Rio, Соул в ней получил иную отделку внешних элементов (часть из них покрыта хромом) и защитный обвес из неокрашенного пластика.

Полностью электрическая версия Kia Soul EV обзавелась новой 64-киловаттной батарей, которая была позаимствована у электрического Kia Niro. Она питает 201-сильный электродвигатель. Благодаря тому что емкость батареи выросла более чем в два раза (с 30 до 64 киловатт-часов), увеличился и запас хода: он составляет 384 км (260 миль). Причем в третьем поколении Kia Soul EV будет продаваться только в США.

При смене поколений Kia Soul обзавелся комплексом систем безопасности DriveWise, который включает в себя системы экстренного автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, удержания в полосе, помощи при перестроении, мониторинга слепых зон, контроля усталости водителя, помощника при выезде с парковки задним ходом, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического переключения света дальний/ближний.

Продажи всех трех версий в Северной Америке стартуют в первой половине следующего года. Затем машина доберется до Старого Света и, наконец, попадет к нам. То есть российские продажи нового Kia Soul начнутся не раньше конца следующего года, хотя мы бы ориентировались уже на 2020 год.

А вот хэтчбек Kia Ceed должен появиться у нас раньше. Кстати, недавно он вошел в шорт-лист премии «Автомобиль года в Европе-2019».

С другими премьерами мотор-шоу в Лос-Анджелесе можно ознакомиться здесь.

Фото: Kia