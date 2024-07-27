Водородные самосвалы БелАЗ будут работать на Сахалине: известны подробности
Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ делает шаг в сторону экологичного будущего, отправив три 130-тонных самосвала-гибрида на Сахалин. Эти гиганты будут работать на водороде, что станет прорывом в области экологически чистых технологий в горнодобывающей промышленности.
Сахалинская область активно внедряет водородные технологии. Правительство региона инициировало пилотный проект, направленный на внедрение карьерных самосвалов на водороде, а также соответствующей заправочной инфраструктуры. В рамках этого проекта БелАЗ заключил соглашение с российскими партнёрами о поставке трех 130-тонных самосвалов-гибридов, работающих на водороде.
На первом этапе планируется задействовать один или два самосвала, их эксплуатация должна начаться уже к середине 2025 года. В ходе эксплуатации будет проводиться мониторинг и исследование работы техники, что позволит оценить ее эффективность и экологическую целесообразность.
Сахалин выбран неслучайно. Регион стремится стать первым в России безуглеродным, именно поэтому там был создан водородный полигон. На полигоне планируется производство водорода методом электролиза, используя энергию солнца и ветра.
Водородные самосвалы значительно снижают выбросы парниковых газов, что делает их экологически чистым вариантом для работы в горнодобывающей промышленности.
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Источник: БелАЗ