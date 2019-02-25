Peugeot удивила новым хэтчбеком

Компания представила новое поколение 208-й модели спустя всего месяц со дня показа Renault Clio пятого поколения. Увидеть этих конкурентов можно будет на Женевском автосалоне.

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Новый Peugeot 208 спроектирован с нуля и является одной из самых привлекательных моделей в классе «B». Примечательна не только его внешность, но и начинка.

Внешне Peugeot 208 напоминает фастбек 508, благодаря чему выглядит более стильно, чем некоторые конкуренты. В топовых комплектациях модель 208 оснащена светодиодными фарами, 17-дюймовыми колесами и черной крышей, контрастирующей с основным цветом кузова. Как и у 508-го, обозначение модели есть не только на крышке багажника, но и на передней части автомобиля, прямо над логотипом.

Салон Peugeot 208 получил фантастический i-Cockpit, на фоне которого часть конкурентов выглядят древними. Высокая цифровая приборная панель дополнена сенсорным экраном, его диагональ может составлять 5, 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. Большинство элементов управления интегрированы в информационно-развлекательную систему, поэтому количество кнопок и переключателей заметно убавилось.

Отказ от старой платформы PF1 в пользу новой Common Modular Platform (CMP) позволил инженерам Peugeot сделать хэтчбек легче на 30 кг и улучшить его аэродинамику. Благодаря этому снизился уровень шумов и вибраций.

Под капот нового 208-го устанавливается либо 3-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, либо 4-цилиндровый турбодизель объемом 1,5 литра. Бензиновый агрегат будет иметь мощность 75, 100 и 130 л.с. и работать в паре с 5- или 6-ступенчатой механикой, либо с 8-ступенчатым автоматом. Дизель, мощность которого составляет 100 л.с., оснастят 6-ступенчатой механической коробкой.

Peugeot 208 получил и полностью электрическую версию e-208 мощностью 136 л.с. и 260 Нм, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 8,1 секунды. Эта версия построена на иной платформе — e-CMP, которая предусматривает установку батареи, в данном случае емкостью 50 кВт/ч, под полом автомобиля. Поэтому электрический 208-й получил вместительный багажник объемом 220 литров. Запас хода Peugeut e-208 на одной зарядке может достигать 450 км. Для зарядки же аккумулятора с использованием специального устройства на 7,4 кВт требуется 8 часов, а с устройством на 11 кВт на это уйдет лишь 5 часов и 15 минут. В Peugeot заявляют, что даже через восемь лет или 160 000 км пробега аккумуляторная батарея будет по-прежнему иметь 70% своей емкости.

В продажу новый Peugeot 208 должен поступить уже этой весной. Появится ли он в России, пока не сообщается. В данный момент компания не продает у нас автомобили класса «В», но в свете недавних громких заявлений о скором взрыве продаж можно рассчитывать, что этот стильный автомобиль привезут и в нашу страну.

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Фото: Peugeot