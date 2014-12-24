У Peugeot появился злющий боец

Peugeot 508 Sport Engineered оснащен системой полного привода и разгоняется до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

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Сегодня Peugeot показала модель, которая дает представление о будущем электрифицированных спортивных автомобилей марки.

Концепт Peugeot 508 Sport Engineered создан на базе седана 508 Hybrid. В его основе трехмоторная схема Hybrid4, которая сочетает в себе бензиновый турбодвигатель 1.6 PureTech мощностью 200 л.с. и 110-сильный электромотор. Эта пара приводит во вращение передние колеса. Сзади — еще один электромотор, аж на 200 «лошадей».

Благодаря такой силовой установке концепт способен разгоняться до скорости 100 км/ч всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Благодаря аккумулятору емкостью 11,8 кВт/ч запас хода на электротяге достигает 50 км.

От гибридного Peugeot 508 концепт отличается также заниженной подвеской и расширенными на 24 и 12 мм передней и задней колеей.

Чтобы придать внешности концепта оригинальный вид, дизайнеры украсили его оригинальным бампером. Благодаря технологии 3D-печати на решетке радиатора было сделано множество заостренных пластинок, которые направляют потоки воздуха прямо на радиатор. Задний бампер украшает рельефный диффузор.

Салон концепта отличается компактным рулевым колесом и новыми сиденьями comfort-fit, обитыми кожей и алькантарой с отделкой Kryptonite и Noir Onyx.

Пока неизвестно, пойдет ли концепт Peugeot 508 Sport Engineered в серию, став спортивной версией гибридной модификации модели 508. Возможно, решение будет принято на основе реакции на автомобиль общественности после автосалона в Женеве, где 5 марта и состоится мировая премьера автомобиля.

Peugeot и Citroen рассказали о новинках, которые должны появиться на российском рынке в ближайшее время, среди которых и 508-й.

В компании Peugeot делают ставку на доступную стоимость своих автомобилей без ущерба качеству.

Фото: Peugeot