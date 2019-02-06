Обновленный VW Passat для Европы стал технологичнее и умнее

Внешность обновленного Пассата изменилась незначительно, чего нельзя сказать о его оснащении, которое обязательно изменит восприятие автомобиля.

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Обновленный Volkswagen Passat, который будет представлен на Женевском автосалоне в марте этого года, внешне отличается от продающейся сегодня версии лишь несколько видоизмененными передним и задним бамперами, а также слегка доработанной решеткой радиатора и надписью «Passat» по центру крышки багажника. При этом автомобиль укомплектован по последнему слову техники.

Во всех версиях Passat будет оснащаться яркой светодиодной оптикой: фары и задние фонари, дневные ходовые огни и даже противотуманные фары. Технология освещения была позаимствована у нового кроссовера Touareg, представленного в прошлом году, и теперь освещаться дорога будет ярче без риска ослепления водителей встречного транспорта, что значительно повышает уровень безопасности.

В салоне появилась информационно-развлекательная система третьего поколения (кстати, впервые на автомобилях Volkswagen) с сенсорным экраном диагональю 6,5, 8 или 9,2 дюйма. Аналоговые приборы заменила цифровая панель. Кроме того, автомобиль теперь может оснащаться системой автономного вождения, работающей на скоростях до 210 км/ч, а также интеллектуальным круиз-контролем, системами удержания в полосе и экстренной помощи при рулении, буксировочным помощником и парковочным ассистентом. Еще одной важной доработкой стало появление электромеханического тормозного усилителя, благодаря которому торможение происходит быстрее и эффективнее.

Памятуя о дизельгейте, Volkswagen оснастил все двигатели внутреннего сгорания Пассата сажевыми фильтрами, которые должны сократить количество вредных выбросов. Всего покупателям предложат на выбор восемь моторов: три бензиновых, четыре дизельных и одну гибридную установку. Бензиновые агрегаты TSI будут обладать мощностью 150, 190 и 272 л.с., а турбодизельные TDI — мощностью 120, 150, 190 и 240 л.с. Следует отметить, что 150-сильный дизель получит обозначение Evo, что подчеркнет его особую экологичность. Гибридный Passat GTE теперь может проехать на электротяге до 55 километров.

Этот Volkswagen Passat станет последним, собираемым в Германии. Напомним, что производство автомобиля следующего поколения, которое начнется в 2023 году, переместится из Эмдена в Чехию на завод Skoda.

Продажи обновленного VW Passat в Европе стартуют в конце августа. Первыми автомобиль получат немцы. В России новинка появится ближе к концу года.

Также на Женевском автосалоне Volkswagen покажет электрическое багги, а точнее, его концепт, но имеющий шансы стать серийным.

Скоро в продаже появится и другой бестселлер марки — Volkswagen Golf восьмого поколения, который уже проходит дорожные испытания.

Фото: Volkswagen