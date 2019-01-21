Рассекречен облик нового Volkswagen Golf

Volkswagen приступил к финальным испытаниям хэтчбека Golf восьмого поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен на дорогах общего пользования, когда его водитель решил перекусить в ресторане сети быстрого питания.
Традиционно для Гольфа внешне он изменился несильно: дизайнеры так и не решились на революционные перевоплощения. Но и тех изменений, которые мы видим, достаточно, как для восторгов, так и для негодования. Например, более узкие фары головного света совершенно не имеют наклона: их верхний край абсолютно горизонтален. Из-за восходящей линии капота «взгляд» автомобиля может показаться несколько депрессивным. Чтобы избежать подобного восприятия, передняя часть автомобиля имеет еще две горизонтальные линии, две узкие полоски хрома: одна соединяет фары, а вторая идет поперек всего переднего бампера. Задняя часть машины оформлена в том же горизонтальном минималистичном стиле, который, кажется, входит в моду.
В основе автомобиля лежит несколько модернизированная платформа MQB Evo, благодаря которой новый Golf должен стать легче, просторнее и прочнее. Следует ожидать, что оснащение автомобиля будет соответствовать всем современным запросам.
- Как было видно на тизерах, Volkswagen не намерен отходить от классических пропорций Гольфа. Все значительные изменения должны быть внутри.
- VW Golf долгое время не продавался в России, но этой осенью он вернулся. Поэтому скоро его восьмое поколение приедет и в нашу страну.
Фото: Instagram
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