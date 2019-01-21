Рассекречен облик нового Volkswagen Golf

На дорогах Германии папарацци заметили Volkswagen Golf восьмого поколения, который проходит дорожные испытания.

Volkswagen приступил к финальным испытаниям хэтчбека Golf восьмого поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен на дорогах общего пользования, когда его водитель решил перекусить в ресторане сети быстрого питания.

Традиционно для Гольфа внешне он изменился несильно: дизайнеры так и не решились на революционные перевоплощения. Но и тех изменений, которые мы видим, достаточно, как для восторгов, так и для негодования. Например, более узкие фары головного света совершенно не имеют наклона: их верхний край абсолютно горизонтален. Из-за восходящей линии капота «взгляд» автомобиля может показаться несколько депрессивным. Чтобы избежать подобного восприятия, передняя часть автомобиля имеет еще две горизонтальные линии, две узкие полоски хрома: одна соединяет фары, а вторая идет поперек всего переднего бампера. Задняя часть машины оформлена в том же горизонтальном минималистичном стиле, который, кажется, входит в моду.

В основе автомобиля лежит несколько модернизированная платформа MQB Evo, благодаря которой новый Golf должен стать легче, просторнее и прочнее. Следует ожидать, что оснащение автомобиля будет соответствовать всем современным запросам.

Как было видно на тизерах, Volkswagen не намерен отходить от классических пропорций Гольфа. Все значительные изменения должны быть внутри.

VW Golf долгое время не продавался в России, но этой осенью он вернулся. Поэтому скоро его восьмое поколение приедет и в нашу страну.

Фото: Instagram