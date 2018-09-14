Volkswagen Golf вернулся в Россию: известны цены и комплектации

Российские дилеры Volkswagen уже принимают заказы на новинку, которая отличается богатым уровнем оснащения даже в базовой комплектации.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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Volkswagen Golf — один из самых продаваемых автомобилей в мире
Volkswagen Golf — один из самых продаваемых автомобилей в мире

Новый Golf для российского рынка оснащается только двумя турбированными бензиновыми двигателями одинакового объема 1,4 литра, но разной степени форсировки — 125 и 150 л.с. Работают они в паре исключительно с одной коробкой передач — 7-скоростным роботом DSG. Механической коробки передач не предусмотрено даже в базе. 1,3-тонный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 9,1 (125 л.с.) и 8,2 (150 л.с.) секунды, потребляя при этом 5 л бензина на 100 км пути в смешанном режиме движения.

Volkswagen Golf уже доступен к заказу
Volkswagen Golf уже доступен к заказу

Стоимость нового Гольфа составляет от 1 430 000 руб. за автомобиль в комплектации Trendline. Всего же комплектаций у автомобиля четыре: упомянутая Trendline, Comfortline (от 1 500 000 руб.), R-Line (от 1 570 000 руб.) и Highline (от 1 650 000 руб.). Высокая стоимость объясняется богатым оснащением. Помимо обязательной роботизированной коробки передач хэтчбек может оснащаться интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking (кроме Trendline), адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и многими другими. Кроме того, во всех комплектациях Golf имеет полный набор систем безопасности от ABS и ESP до MSR и системы подруливания XDS.

Даже базовая комплектация Volkswagen Golf оснащена всем необходимым
Даже базовая комплектация Volkswagen Golf оснащена всем необходимым

Даже в скромной версии Trendline новый Golf оснащается зеркалами заднего вида с электроприводом складывания и подсветкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями. Его противотуманные фары способны подсвечивать дорогу в поворотах, в зависимости от того, куда смотрят колеса. Также есть обогрев мультируля, передних сидений и даже форсунок омывателя лобового стекла. Кроме того, автомобиль оборудован передними и задними парктрониками, круиз-контролем, аудиосистемой с 8-дюймовым дисплеем и 8 динамиками, а также беспроводными интерфейсами для смартфонов.

Volkswagen Golf имеет четыре уровня комплектации
Volkswagen Golf имеет четыре уровня комплектации

В комплектации Comfortline модель получает вдобавок легкосплавные диски 16-го радиуса и хромированную окантовку воздухозаборников. В салоне появляются зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль с системой экстренного торможения, а также камера заднего вида.

Golf R-Line стоит на 17-дюймовых колесах, имеет спойлер на двери багажника, а также пакет внешних элементов дизайна R-Line, включая бампера и расширители порогов, который и является главной отличительной чертой комплектации R-Line по сравнению с версией Comfortline.

Volkswagen Golf считается родоначальником целого класса автомобилей, рамки которого он установил
Volkswagen Golf считается родоначальником целого класса автомобилей, рамки которого он установил

Топовая комплектация Highline оснащена адаптивной системой головного освещения, а водительское сиденье имеет функцию массажа. Новая технология обогрева лобового стекла, которая используется в этой комплектации, не имеет нитей накаливания. Кроме того, Golf Highline оборудуется интерактивной цифровой приборной панелью, навигационной системой с данными на SD-карте, а также многофункциональной фронтальной видеокамерой.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf вернулся в Россию: известны цены и комплектации
Volkswagen Golf вернулся в Россию: известны цены и комплектации
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