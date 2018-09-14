Volkswagen Golf вернулся в Россию: известны цены и комплектации

Российские дилеры Volkswagen уже принимают заказы на новинку, которая отличается богатым уровнем оснащения даже в базовой комплектации.

Volkswagen Golf — один из самых продаваемых автомобилей в мире

Новый Golf для российского рынка оснащается только двумя турбированными бензиновыми двигателями одинакового объема 1,4 литра, но разной степени форсировки — 125 и 150 л.с. Работают они в паре исключительно с одной коробкой передач — 7-скоростным роботом DSG. Механической коробки передач не предусмотрено даже в базе. 1,3-тонный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 9,1 (125 л.с.) и 8,2 (150 л.с.) секунды, потребляя при этом 5 л бензина на 100 км пути в смешанном режиме движения.

Volkswagen Golf уже доступен к заказу

Стоимость нового Гольфа составляет от 1 430 000 руб. за автомобиль в комплектации Trendline. Всего же комплектаций у автомобиля четыре: упомянутая Trendline, Comfortline (от 1 500 000 руб.), R-Line (от 1 570 000 руб.) и Highline (от 1 650 000 руб.). Высокая стоимость объясняется богатым оснащением. Помимо обязательной роботизированной коробки передач хэтчбек может оснащаться интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking (кроме Trendline), адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и многими другими. Кроме того, во всех комплектациях Golf имеет полный набор систем безопасности от ABS и ESP до MSR и системы подруливания XDS.

Даже базовая комплектация Volkswagen Golf оснащена всем необходимым

Даже в скромной версии Trendline новый Golf оснащается зеркалами заднего вида с электроприводом складывания и подсветкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями. Его противотуманные фары способны подсвечивать дорогу в поворотах, в зависимости от того, куда смотрят колеса. Также есть обогрев мультируля, передних сидений и даже форсунок омывателя лобового стекла. Кроме того, автомобиль оборудован передними и задними парктрониками, круиз-контролем, аудиосистемой с 8-дюймовым дисплеем и 8 динамиками, а также беспроводными интерфейсами для смартфонов.

Volkswagen Golf имеет четыре уровня комплектации

В комплектации Comfortline модель получает вдобавок легкосплавные диски 16-го радиуса и хромированную окантовку воздухозаборников. В салоне появляются зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль с системой экстренного торможения, а также камера заднего вида.

Golf R-Line стоит на 17-дюймовых колесах, имеет спойлер на двери багажника, а также пакет внешних элементов дизайна R-Line, включая бампера и расширители порогов, который и является главной отличительной чертой комплектации R-Line по сравнению с версией Comfortline.

Volkswagen Golf считается родоначальником целого класса автомобилей, рамки которого он установил

Топовая комплектация Highline оснащена адаптивной системой головного освещения, а водительское сиденье имеет функцию массажа. Новая технология обогрева лобового стекла, которая используется в этой комплектации, не имеет нитей накаливания. Кроме того, Golf Highline оборудуется интерактивной цифровой приборной панелью, навигационной системой с данными на SD-карте, а также многофункциональной фронтальной видеокамерой.

Golf — не единственная новинка Volkswagen. Недавно в Россию приехал новый Touareg.

Обновление в этом году коснулось и бюджетного седана Volkswagen Polo.

Фото: Volkswagen