Volkswagen представил седан Polo 2019 модельного года

Седан, который является бестселлером марки на российском рынке, получил новую комплектацию и изменения в существующих.

Так, все без исключения комплектации получили затемненные задние фонари от версии GT. Комплектации Comfortline, Highline и GT дополнены круиз-контролем, который до этого входил в базовое оснащение только версии Drive.

В Trendline появилась аудиосистема R 140, в комплектации Drive обновились фары головного света. В версии Comfortline помимо таких же фар теперь есть декоративные вставки Deep Inox на центральной части передней консоли, мультируль с кожаной отделкой, зеркала с электроприводом, обогревом и интегрированными повторителями указателей поворотов.

В исполнении Highline в базовое оснащение входят аудиосистема R 340, мультируль с кожаной отделкой, зеркала с электрорегулировкой и повторителями сигналов поворотов. В качестве опции для данной комплектации стали доступны диски Statford. Версия GT дополнена спортивным мультирулем.

Версии Highline и GT получили светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в базовой комплектации, которые для комплектации Comforline доступны в качестве опции. Седаны с коробкой DSG оснащены в качестве опции подрулевыми лепестками переключения передач.

Кроме того, седан Volkswagen Polo обзавелся новой лимитированной серией, которая получила название Joy (на фото). Данная версия создана на базе комплектации Comfortline и предлагается с двигателями мощностью 90, 110 и 125 л.с.

В данной версии для седана доступна двухцветная окраска кузова: оранжевый Copper в сочетании с черным Deep Black, серебристый Reflex в сочетании с черным Deep Black, а также серый Tungsten с красным Ruby.

В оснащение Volkswagen Polo Joy входят 15-дюймовые легкосплавные колеса и полностью светодиодная оптика. Седан также получил аудиосистему R 340 с 6,5-дюймовым цветным экраном, поддержкой Bluetooth и App Connect. и камерой заднего вида. Кроме того, в данную комплектацию включены обогрев лобового стекла, климат-контроль, четыре подушки безопасности, обогрев передних сидений, зеркала с электрорегулировкой, обогревом и повторителями сигналов поворотов. Стоимость Volkswagen Polo Joy стартует с отметки в 804 900 рублей.

По итогам июля Volkswagen Polo обошел Hyundai Solaris в рейтинге самых популярных моделей на российском рынке.

Седаны собирают на заводе концерна в Калуге, где на этой неделе началась итальянская забастовка.

Фото: Volkswagen