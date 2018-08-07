На заводе Volkswagen в Калуге началась забастовка

Рабочие, входящие в Межрегиональный профсоюз работников автопрома (МПРА), протестуют против возможного вывода рабочих мест в аутсорсинг.

Первыми работать в строгом соответствии с установленными нормами и требованиями техники безопасности начали сотрудники логистики кузовного производства, затем к ним присоединились и рабочие, занятые на перемещении грузов на сборочном производстве. В итоге, по словам представителей МПРА, скорость движения погрузчиков и штабелеров снизилась с принятых 10 км/ч до положенных нормами безопасности 5 км/ч.

«Мы, сотрудники ООО „ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус“ департамента логистики, крайне обеспокоены выводом наших рабочих мест в аутсорсинг. В связи с этим мы ответственно заявляем, что готовы всеми законными способами (вплоть до забастовки) бороться за сохранение рабочих мест. Для предотвращения эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам гарантии сохранения рабочих мест и гарантии сохранения заработной платы» — говорится в обращении МПРА, которое направлено руководству завода.

Представители компании говорят, что итальянская забастовка, которая началась на предприятии, никак не повлияет на производственные процессы, и все покупатели, заказавшие автомобили, получат их вовремя. Кроме того, руководство завода предложило профсоюзу сесть за стол переговоров.

На заводе Volkswagen AG в Калуге занято более четырех тысяч рабочих, в местное отделение МПРА входит около тысячи из них. В итальянской забастовке принимает участие порядка 470 человек: 20 на кузовном производстве и 450 человек — на сборочном.

В Калуге собирают в том числе и седан Volkswagen Polo, который входит в пятерку самых продаваемых новых автомобилей в России.

Летом вокруг Volkswagen разгорелся новый скандал в США: рабочие утверждают, что руководство выживает возрастных сотрудников.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС