Volkswagen решил сделать электрическое багги

Немецкая компания привезет на автосалон в Женеву новый концепт. Шансов стать серийным у него немного.

В Volkswagen продолжают всячески рекламировать электрификацию марки, видимо, чтобы все поскорее забыли проблемы с дизельгейтом. На автосалон в Женеву марка привезет новый концепт электромобиля.

Судя по первым тизерам, это будет пляжное багги, а его дизайн станет пересекаться с аналогичной моделью на базе классического Жука, которая выпускалась в 60-е годы прошлого столетия и стала одной из автомобильных «икон» на американском рынке.

Как и будущие серийные электромобили, концепт построен на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen специально для электромобилей. Никаких технических подробностей о концепте компания не сообщает. Классическое багги Meyers Manx было заднемоторным, собственно, как и сам Beetle. Не исключено, что и у концепта электромотор расположат сзади.

Все подробности станут известны ближе к марту, в начале которого и откроется автосалон в Женеве.

В конце прошлого года Volkswagen зарегистрировал торговую марку Type 7. Не исключено, что новый концепт получит именно такое обозначение.

Volkswagen вскоре прекратит разработки ДВС, полностью сосредоточившись на электрических технологиях.

Фото: Volkswagen