Следующее поколение двигателей VW станет последним

Volkswagen начал разработку нового поколения бензиновых и дизельных моторов, которое окажется последним.

После дизельного скандала концерн Volkswagen стал больше внимания уделять разработке электромобилей, поэтому бензиновые и дизельные моторы нового поколения, а также автомобили, построенные на соответствующей платформе, появятся на рынке только в 2026 году. Это будут последние двигатели внутреннего сгорания и платформа для создания моделей, оснащаемых ДВС.

Выступая на конференции в Вольфсбурге, директор по развитию Volkswagen Майкл Йост заявил, что его «коллеги работают над последней платформой для автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу CO 2 ». При этом уточнил, что постепенно они будут вытеснены электромобилями.

Это заявление можно воспринимать как анонсирование конца эпохи двигателей внутреннего сгорания, но все не так уж печально для приверженцев ДВС. После появления в продаже моделей следующего поколения, работающих на бензине и дизельном топливе, VW продолжит обновлять их для стран с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей. По оценкам господина Йоста, это может продлиться до 2050 года.

Тем временем развитие электромобилей Volkswagen идет по плану. В их основе лежит новая модульная платформа MEB, предназначенная для создания не только автомобилей марки Volkswagen, но и Audi, Seat, Skoda. Напомним, что Audi и Porsche ведут совместную разработку платформы для электромобилей премиум-класса PPE.

Первым автомобилем на платформе MEB, который поступит в производство, станет компактный хэтчбек Volkswagen ID. В продаже модель появится в 2020 году и будет стоить примерно столько же, сколько Golf с турбодизельным мотором. Примерно в это же время Porsche выведет на рынок электрический Taycan. Что касается Audi, то в 2020 году бренд запустит в производство автомобиль на базе прототипа E-Tron GT, премьера которого состоялась на днях на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Тем временем экологические нормы ужесточаются год от года и выполнять их требования становится все сложнее. Ждем новых дизельных, да и бензиновых, скандалов.

Volkswagen и Ford намерены создать взаимовыгодный альянс с подачи президента США Дональда Трампа.

Фото: Volkswagen