Audi показала конкурента Tesla Model S

Немецкая компания представила первые изображения концепта будущей модели, которая будет конкурировать с Теслой и другими большими электрическими седанами

Следом за кроссовером e-tron quattro в Audi занялись разработкой большой электрической легковой модели. Ее концепт, который получил название e-tron GT, будет представлен завтра на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Как и в случае с кроссовером, кузов концепта покрыт маскировкой, но она не в силах скрыть, что в Audi решили отказаться от традиционного кузова седан в пользу более практичного пятидверного лифтбека с покатой крышей. Внешне машина напоминает Audi A7 Sportback, так что не исключено, что серийный вариант электромобиля получит название Audi e-tron Spaceback. Любопытно, что в отличие от кроссовера на лифтбеке применены не камеры, а обычные зеркала заднего вида.

В компании пока не раскрывают технические подробности о машине, которая на фото выглядит практически готовой к серийному производству. По неофициальной информации, Audi e-tron GT построен на одной платформе с будущим Porsche Taycan, который будет представлен уже в следующем году.

В топовой версии лифтбек Audi получит силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. По неподтвержденной информации, разгон до 100 км/ч у электромобиля займет около 3,5 секунд, а запас хода от одной зарядки превысит 500 километров.

Серийная версия Audi e-tron GT должна дебютировать в 2020 году.

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Фото: Audi