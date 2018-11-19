10 крутейших Audi, которых мы в России лишены

Производственная линейка компании из Ингольштадта довольно обширна, однако далеко не все модели продаются в России: чрезмерно суровые требования к сертификации заставили руководство Ауди отказаться от поставок в нашу страну ряда моделей. А некоторые машины и вовсе у нас никогда не продавались, поскольку изначально были ориентированы на другой рынок. О каких автомобилях идет речь? Смотрите картинки!

10 крутейших Audi, которых мы в России лишены

  • Десять моделей BMW, о которых мы только мечтаем, собраны здесь.
  • Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.
  • Форды, которые проехали мимо нас, мы собрали в этой публикации.
  • Восемь серийных Kia, которых нет в России, смотрите тут.
  • Линейка Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
  • Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.
  • Какие моделями представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
  • Обновить салонные коврики для Audi можно в нашем интернет-магазине. А если необходимо сменить только водительский коврик, взгляните на подпятники.

Фото: Audi

10 крутейших Audi, которых мы в России лишены
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