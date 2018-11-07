10 моделей BMW, о которых мы только мечтаем

Понятно, что в большинстве случаев компании — и BMW не исключение- не спешат привозить в Россию нишевые модели. Давайте посмотрим, чего мы с вами лишены: горячая десятка моделей БМВ, которые не продают у нас, — в фотогалерее ниже.
- Семерка интересных Peugeot, которые не продают на российском рынке, находится по этой ссылке.
- Форды, которые проехали мимо нас, мы собрали в этой публикации.
- Восемь серийных Kia, которых нет в России, смотрите тут.
- Линейка Honda съежилась у нас до двух кроссоверов, хотя еще как минимум десяток моделей этой марки могли пользоваться у нас неплохим спросом.
- Десять моделей, которые Toyota не продает у нас, показаны тут.
- Какие моделями представляет на других рынках компания Mazda, читайте здесь.
- Задумались о смене ковриков на BMW? Посмотрите, что предлагаем мы.
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