10 моделей BMW, о которых мы только мечтаем

Немцы молодцы: они не только стараются не мешкать, выводя на российский рынок свои новинки, но и всячески способствуют установлению конкурентоспособных цен, собирая ключевые модели в Калининграде на производственных мощностях завода «Автотор». И все же далеко не все автомобили баварского происхождения можно купить в России.