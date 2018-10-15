Компании Audi надоела ее старая эмблема

Утечка эскизов новых логотипов Audi произошла из патентного бюро, куда была подана заявка на регистрацию двух новых товарных знаков компании. На логотипах уже нет колец, а лишь контуры нынешней эмблемы: четыре соединенных неполных круга и два взаимосвязанных контура, состоящих из двух неполных кругов.
В обеих заявках указано, что эмблемы предназначены для «транспортных средств и их частей; решетки радиатора». То есть перечислены места для традиционного размещения шильдиков. Непонятен только смысл смены логотипа и причины, по которым он должен эволюционировать столь кардинальным образом.
Новые эмблемы могут быть предназначены для гибридных автомобилей марки Audi и для полностью электрических и даже для автономных транспортных средств, особое обозначение которых как раз не лишено смысла.
В компании регистрацию двух эмблем никак не комментируют. Следует отметить, что эмблемы автопроизводителей периодически обновляются. Меняется шрифт надписей, корректируются контуры и даже цвета. Так, например, нынешний логотип Audi появился только в 1985 году, а в 2009-м был изменен шрифт надписи «Audi» и доработан внешний вид колец.
- Первый электрокроссовер Audi будет продаваться и в России. Вероятно, его решетка радиатора и будет украшена новым логотипом.
- Автомобили Audi с двигателем внутреннего сгорания тоже могут получить иной логотип. Например, обновленный Audi A6, о котором нам уже кое-что известно.
Фото: Quattroworld.com, Audi
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