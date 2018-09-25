Audi A6 для России: первые подробности

Стало известно, с какими силовыми агрегатами будут поставлять в Россию седан нового поколения. Универсала мы, судя по всему, так и не увидим.

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Audi A7. Немцы вписали в него и седан А6 нового поколения, ведь по сути это одна и та же машина, только с разным типом кузова, у А6/А7 даже один внутризаводской индекс (F2). Сам седан показали публике весной на автосалоне в Женеве, а российское ОТТС на него начало действовать с 18 сентября.

Седан Audi A6, если верить ОТТС, будет доступен у нас лишь в одной версии: 55 TFSI quarto с полным приводом и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Под капотом у машины расположен битурбированный 3-литровый двигатель мощностью 340 л.с.

Решение может показаться странным: в предыдущем поколении лучше всего раскупали машины с турбо-«четверками» объемом 1,8 литра, а на долю версий с 3-литровым силовым агрегатом приходилось около пяти процентов от всех продаж «шестерок». Но дело в том, что пока Audi не делает машины с 4-цилиндровыми двигателями: их появление ожидается только в следующем году.

Когда начнутся продажи нового поколения Audi A6 на российском рынке, пока не известно. Версия 55 TFSI quattro будет стоить около четырех миллионов. На большие продажи в компании явно не рассчитывают, ведь и предыдущее поколение серьезно проигрывало по объемам продаж своим основным конкурентам — Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии.

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Фото: Audi