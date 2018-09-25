Audi Q3: такого Q3 в России не будет!

«За рулем» испытал европейскую версию кроссовера Audi Q3 нового поколения, а заодно выяснил, что в Россию приедет совсем другая машина.

Повод: ездовой дебют второго поколения Audi Q3.

Место действия: Итальянские Альпы.

Производство новой Q3 налажено на заводе в городе Győr, Венгрия. Первые машины поступят в продажу в Европе в ноябре.

Впечатления. Первое поколение Q3 верой и правдой отслужило свой срок. Модель представили в 2011-м, тремя годами позже она претерпела рестайлинг. Но сегодня уже не в состоянии угнаться за более молодыми оппонентами — не в части ездовых качеств, а применительно к электронной начинке. И здесь «кушка» 2019 модельного года радикально меняет расстановку сил.

Модель на 97 мм длинее, на 18 мм шире и на 23 мм ниже предшественницы.

Достаточно взглянуть на салон: даже в базовом исполнении Q3 распрощалась с аналоговыми приборами и предлагает экран диагональю 10,25 дюйма в составе системы Audi Virtual Cocpit. На центральной консоли — 10,1-дюймовый тачскрин. Всем этим можно управлять с руля или голосовыми командами.

Доступ в сеть организован по стандарту LTE Advanced, навигация MMI navigation plus строит маршруты и выдает сопутствующую информацию, основываясь на предыдущих поездках. Приложение для смартфона myAudi app позволяет в том числе дистанционно отпирать и запирать машину, прогревать салон и находить машину на парковке.

Интересный и строгий интерьер освежают вставки в цвет кузова из алькантары.

Приложение для смартфона myAudi app автоматически ретранслирует навигационные данные с телефона на монитор, как только вы садитесь в машину. Уровень отделки именно такой, как ожидаешь от машины базовой ценой 30 000 евро.

Естественно, предложена и целая обойма ассистентов водителя. Это adaptive cruise assist, объединяющий адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе и движения в пробках. В стандартной комплектации в Европе — системы pre sense basic и pre sense front, в случае опасности наезда на пешехода, мотоциклиста или автомобиль активирующие экстренное торможение. Естественно, предложен park assist, умеющий парковать Q3 параллельно и перпендикулярно.

К счастью, за всем этим бесконечным списком не потерялось и «железо».

Чисто с человеческой точки зрения Q3 мне нравится больше предшественницы. Машина стала длиннее и шире, но главное — колесная база вытянулась на 77 мм. Так что на заднем ряду теперь спокойно усаживаются даже рослые пассажиры, благо сиденья двигаются в продольном направлении в диапазоне 150 мм.

Светодиодные фары — базовая комплектация. За доплату можно получить более эффективную матричную версию с функцией адаптивного дальнего света.

Едет Q3, как и все родственники по платформе MQB, породисто даже на стандартной пассивной подвеске (McPherson спереди и четырехрычажка сзади). Умеренно жестко, без намека на раскачку. За доплату во всех версиях, кроме S-линии, предложат адаптивное шасси. В сочетании с опционной системой Audi drive select, увязывающей работу двигателя и преселективного робота S tronic, это позволяет настроить машину под свой вкус, но радикально сместить акцент в сторону подвесочного комфорта не выйдет.

Багажник прибавил в объеме с 460 л до 530 л.

Двигатели — вот главная интрига. На момент дебюта в Европе базовым станет дебютировавший на Гольфе новый 1,5-литровый турбо (150 л.с.), причем исключительно в переднеприводном варианте TFSI 35. Более мощный бензиновый 2.0 предложат в сочетании с полным приводом в двух вариантах — 190 л.с. (40 TFSI) и 230 л.с. (45 TFSI). Дизели представлены 2-литровым 150-сильным TDI с передним приводом и преселективом S tronic либо всеми ведущими и 6-ступенчатой механикой.

Барабанная дробь… ни одна из этих конфигураций до России не доедет! Какую мощность и коробки получим мы? Читайте в ноябрьском номере бумажного «За рулем».

Оценка. Полный электронный фарш на проверенной временем «тележке» не дает поводов для серьезной критики.

На старте продаж в Европе Audi предложит версию «edition one». Внешне ее отличают броский оранжевый или серый оттенки кузова, а также черные решетка радиатора и шильдики.

Перспективы. Если удастся сконфигурировать удачные сочетания двигателей и трансмиссий и удержать цену, Audi Q3 способен стать хитом сегмента.

Подробности: ЗР, №11, 2018

Фото: Audi и автора