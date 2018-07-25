Новый Audi Q3: острые грани и цифровые приборы

По меркам премиум-сегмента Audi Q3 достаточно популярен в России: в 2017 году компактный паркетник разошелся у нас тиражом 1955 экземпляров, а с января по июнь этого года дилеры продали 749 машин. Однако главные конкуренты — BMW X1 и Mercedes-Benz GLA — гораздо успешнее (за первое полугодие реализовано 1477 и 1331 шт. соответственно), и новому Audi Q3 предстоит их догонять. О том, каким получился Q3 второго поколения, читайте в подписях к нашей галерее.
- В июне Audi представила субкомпактный хэтчбек А1 нового поколения.
- Также в июне дебютировал большой купеобразный кроссовер Audi Q8.
Фото, видео: Audi
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