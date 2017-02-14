Audi сделает конкурента Mercedes-Maybach. И возродит легендарную марку

Horch станет суббрендом Audi, а первым Хорьхом, выпущенным за последние 60 лет, будет новое поколение седана Audi A8.

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Horch Coupe Design Model, 2008 год
Horch Coupe Design Model, 2008 год

Имя Horch получит обновленный седан A8 в топовой комплектации, который поступит в продажу через три-четыре года и станет самой мощной и комфортабельной версией модели. Маркетологи Audi не намерены повторять ошибку Mercedes-Benz и делать Horch отдельным брендом. Напомним, что возрожденный в 2002 году самостоятельный бренд Maybach просуществовал недолго — компания перестала быть рентабельной и в 2012 году закрылась. Сегодня имя Maybach превратилось в своего рода звание, которое дается топовым комплектациям моделей Mercedes-Benz. Эту схему намерены использовать и в компании Audi.

Audi-Horch A8 получит не только соответствующие логотипы на решетке радиатора, крышке багажника, колесных дисках и средней стойке, но и богато оснащенный салон, а также битурбированный двигатель W12. На сегодняшний день Audi А8 для России оснащается единственным мотором — бензиновым V6 объемом 3 литра и мощностью 340 л.с. Как заявили в компании Audi, Horch будет оснащаться не только мотором W12, но и двигателями V8.

Основным конкурентом Audi-Horch A8 станет Mercedes-Maybach S-класса. При этом распространять имя суббренда на другие модели марки и делать автомобили наподобие Audi-Horch Q7 в компании не намерены. Но, скорее всего, им придется этим заняться, так как такую стратегию выбрали в компании Mercedes-Benz, с которой Audi конкурирует.

Напомним, что до Второй мировой войны Horch был успешным брендом, под которым выпускались автомобили класса люкс в Германии. Horch и Audi входили в группу компаний Auto Union. Выпуск премиальных автомобилей Horch по понятным причинам прекратился в 1940 году, а после победы над фашистской Германией завод Horch оказался на территории Восточной Германии, подконтрольной СССР, где проработал до мая 1958 года.

С 1958 года автомобили под брендом Horch не выпускались. Между делом и забавы ради в компании Audi за последние 20 лет создали несколько проектов дизайна автомобилей Horch, но дальше рисунков и макета в музее Audi (на фотографии) дело не пошло.

Фото: Fourtitude.com

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Отзывы о Audi A8 (1)

Audi 2001 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!

Недостатки:

Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!

Комментарий:

S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И...

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