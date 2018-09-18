Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
Правила постоянно изменяются. Казалось бы, что может быть нового в проезде перекрестков? Есть регулируемые перекрестки, есть нерегулируемые, а еще перекрестки с пересечением неравнозначных и равнозначных дорог. Только мы все это заучили, как очередная напасть — новая разметка в Правилах. Давайте проверим, как вы с ней поступите.
Юбилейный автопробег журнала «За рулем» продолжается! Позади уже два дня пути: караван из двух Вест, седана и универсала, и секретного Х-мобиля добрался до Казахстана и следует по легендарному маршруту Москва-Каракум-Москва. Едем в Байконур и делимся впечатлениями: о дорогах, расходе топлива и границах.
Компания Cadillac откровенно проспала рост покупательского интереса к компактным кроссоверам. В отличие от других премиум-марок, в этом сегменте американцы представлены не были. Но, явив миру ХТ4, янки громко заявили, что тоже претендуют на свою долю в благодатной нише. Насколько оправданны их притязания, «За рулем» выяснил в ходе тест-драйва.
15 фактов о E-Tron — первом электрокроссовере Audi
Сегодня в Сан-Франциско состоится публичная премьера кроссовера Audi E-Tron — первого серийного электромобиля марки. Наш корреспондент Михаил Кулешов познакомился с новинкой еще в июне, но подписанное соглашение о неразглашении обязывало хранить молчание вплоть до сегодняшнего утра. Пришло время раскрывать карты!
О намерении запустить в серию электромобиль компания Audi впервые заявила на Франкфуртском автосалоне 2015 года, выкатив концептуальный кроссовер Audi E-Tron Quattro. Разумеется, по пути на конвейер многое изменилось (производство Audi E-Tron стартовало 3 сентября на заводе Audi в Брюсселе), но автомобилю по-прежнему есть чем удивлять! Подробности — в нашей фотогалерее.
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