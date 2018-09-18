15 фактов о E-Tron — первом электрокроссовере Audi

Сегодня в Сан-Франциско состоится публичная премьера кроссовера Audi E-Tron — первого серийного электромобиля марки. Наш корреспондент Михаил Кулешов познакомился с новинкой еще в июне, но подписанное соглашение о неразглашении обязывало хранить молчание вплоть до сегодняшнего утра. Пришло время раскрывать карты!

О намерении запустить в серию электромобиль компания Audi впервые заявила на Франкфуртском автосалоне 2015 года, выкатив концептуальный кроссовер Audi E-Tron Quattro. Разумеется, по пути на конвейер многое изменилось (производство Audi E-Tron стартовало 3 сентября на заводе Audi в Брюсселе), но автомобилю по-прежнему есть чем удивлять! Подробности — в нашей фотогалерее.

15 фактов о E-Tron — первом электрокроссовере Audi
Фото: фирмы-производители
15 фактов о E-Tron — первом электрокроссовере Audi
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