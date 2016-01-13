Автошоу в Детройте: проезд на пикапах мимо России

Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты — страна пикапов. Грузовички здесь бьют все рекорды продаж уже многие годы. Вдумайтесь, только лидер рынка Ford F-серии разлетелся тут в прошлом году тиражом более 780 тыс. экземпляров! Это больше половины российского рынка — 2015. На автомобильной выставке в Детройте, проходящей в эти дни, главный редактор сайта «За рулем.РФ» Артур Саруханов уворачивался от новинок-грузовичков, одновременно фиксируя их на фотокамеру.

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Ford F-150 Raptor

Автошоу (сами американцы называют его именно автошоу, а не мотор-шоу) в Городе моторов проходит ежегодно уже больше века. Исключением стал лишь период во время и после Второй мировой. Из смотрин, организованных местной ассоциацией автомобильных дилеров DADA с участием всего 17 производителей, североамериканский смотр, которым традиционно открывается выставочная череда, дорос до уровня международного с более чем 60 автокомпаниями-экспонентами.

Для нашей страны эта выставка никогда не была особо богатой на актуальные новинки. А уж когда российские представительства автопроизводителей стали ужимать модельные линейки или вовсе покидать рынок, новичков можно было перебрать буквально на пальцах. И дело не только в том, что местные фермеры падки до пикапов: десятку самых популярных в США легковушек уверенно возглавляет уже упомянутый Ford F-серии, а также Chevrolet Silverado и Ram, выделившийся в отдельный бренд. Цены на местных бензоколонках вновь подталкивают производителей выпускать большие и мощные машины, отчего и сам Детройт, еще недавно объявленный банкротом, стал оживать. Помогли различные субсидии на уровне государства и поддержка автопрома. Как итог в 2015 году в США было продано 17,4 млн новых автомобилей, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Так что заброшенные и полуразрушенные здания на подъездах к детройтскому выставочному Cobo Center, несколько лет назад наводившие депрессию, стали, пусть и частично, облагораживаться.

Топ-25 бестселлеров авторынка США

Итоги продаж в Америке

Пикапы и SUV

С другой стороны, пара дней, проведенных на выставке, четко дали понять: экологические ноу-хау, без которых Европа спать не может, у американцев, похоже, стали вызывать приступы изжоги: негласным девизом Детройта-2016 можно считать «Больше и быстрее».

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Кроме Ford F-150 Raptor на базе 13-го поколения пикапа, представленного в прошлом году, на NAIAS был показан японский ответ в виде пока еще концептуального Nissan Titan Warrior — заряженной версии на базе знаменитого в США пикапа.

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Сами ниссановцы признаются, что создали эту версии скорее для изучения интереса местной публики на подобные авто. Но судя по реакции собравшихся, серийная модель не заставит себя долго ждать.

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Honda Ridgeline

Дебютировало на автошоу и новое поколение первого в мире пикапа с несущим кузовом — Honda Ridgeline. Динамики его акустической системы расположились не только в салоне, но и в кузове, для доступа в который дверь можно как распахнуть, так и откинуть, обнаружив в подполье дополнительное полезное пространство.

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GMC Acadia

Полноразмерный вседорожник GMC Acadia, заметно полегчавший и получивший новые моторы, тоже вызвал интерес, а среднеразмерный Buick Envision получил 2,0-литровый турбодвигатель (да-да, и американцы вовлеклись в даунсайзинг) и робот с двойным сцеплением. Говорят, в заботе об экологии.

Седаны и хэтчбеки

Легковая часть экспозиции — бенефис роскоши!

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Mercedes-Benz E-класса

Безоговорочное лидерство по значимости как минимум для России принадлежит Mercedes-Benz E-класса. А ведь «особа, приближенная к императору» S-класса, бьет наповал не внешностью, которая отныне выполнена в общей прилизанной корпоративной эстетике и почти неотличима от «цешки» и топового седана «трехлучевой звезды». Зато внутренний технологический космос отправляет зрителя на орбиту: восхитительный салон с огромными цифровыми дисплеями, беспилотный режим и общее шасси с S-классом.

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Volvo S90.

С неменьшим усердием вожделеть себя заставляет Volvo S90 — истинно скандинавский и чрезвычайно своеобразный. Вокруг модульного шасси SPA (оно же у современного XC90) создана буквально «живая материя» — кузов с чувственными очертаниями и интерьер, затыкающий за пояс недра родственного кроссовера. Образ получился столь сильным и запоминающимся, что часть клиентуры, мыслящей премиальными масштабами, простит седану строго четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы семейства Drive-E, да и предпочтет с легким сердцем «шведа» именитым немецким соперникам. Не разочаруются и любители мощных версий — как и для XC90, предусмотрен 320-сильный вариант T6 с комбинированным наддувом и подзаряжаемый гибридный скороход T8 с силовой установкой совокупной мощностью 407 л.с.

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Genesis G90

Дебютировал в американской автомобильной столице также полноразмерный Genesis G90, успевший наделать шума в конце прошлого года. Корейцы, сделавшие шокирующий «рождественский сюрприз» японским люксовым маркам, сформировав самостоятельное премиальное подразделение, первоначально показали громадный седан на исторической родине под именем EQ900. Более краткий индекс — прерогатива модели для мировых рынков. Первый полноценный Genesis показался нам островком разумного консерватизма в бушующем океане новых технологий. В гамме двигателей числится новая «турбошестерка» объемом 3,3 л, при этом сохранился 3,8-литровый атмосферник, а также безнаддувный V8 объемом 5,0 л. Подвеска — вот сюрприз! — без пневматических упругих элементов, но с электронно-управляемыми амортизаторами. Да и щиток приборов не новомодный цифровой, а аналоговый.