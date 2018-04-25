Mercedes-Benz A-класса растянули до размеров Камри!

Самый маленький Мерседес в четвертом поколении обзавелся полноценной четырехдверной версией в дополнение к купеобразному седану CLA. Премьера состоялась на Пекинском автосалоне.

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

Маленький седан Mercedes-Benz давно ждут все крупнейшие авторынки планеты (за исключением европейского), и в первую очередь, конечно же, Китай. Купеобразный CLA, который впервые появился в линейке А-класса третьего поколения, оказался слишком тесным для пассажиров второго ряда и не очень подходил на роль семейного автомобиля. И вот, наконец, в четвертом поколении А-класс предстал в облике полноценного седана, причем очень вместительного! Все подробности — в нашей галерее.

Mercedes-Benz A-класса растянули до размеров Камри!

Фото: Daimler

Mercedes-Benz A-класса растянули до размеров Камри!
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