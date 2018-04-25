Mercedes-Benz A-класса растянули до размеров Камри!

Маленький седан Mercedes-Benz давно ждут все крупнейшие авторынки планеты (за исключением европейского), и в первую очередь, конечно же, Китай. Купеобразный CLA, который впервые появился в линейке А-класса третьего поколения, оказался слишком тесным для пассажиров второго ряда и не очень подходил на роль семейного автомобиля. И вот, наконец, в четвертом поколении А-класс предстал в облике полноценного седана, причем очень вместительного! Все подробности — в нашей галерее.
- Новый Mercedes-Benz А-класса в кузове хэтчбек дебютировал в начале февраля. Эксперт «За рулем» уже успел на нем поездить — с материалом можно ознакомиться здесь.
- На Пекинском автосалоне концерн Daimler представил также концептуальный электрический кросс-седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который, по слухам, в 2020 году превратится в серийную модель.
- Компания BMW еще в 2016 году представила сделанный специально для Китая переднеприводный седан 1-й серии.
Фото: Daimler
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