Новый Mercedes-Benz A-класса.

Повод: знакомство с компактным хэтчем Mercedes.
Место действия: хорватский Сплит и его окрестности
Впечатления: три предыдущих поколения А-класса в модельной линейке компании будто исполняли роль нелюбимого ребенка. Сходство с другими Мерседесами было сведено к минимуму, чтобы владельцы солидных седанов не чувствовали неловкость за родство с такой мелюзгой. Но новый А-класс вырос из коротких штанишек. Его фейс выполнен в стиле недавно дебютировавшего четырехдверного купе CLS, и это пошло только на пользу. Посмотрите, какой солидной и породистой стала внешность мерседесовского хэтча.
Салон вызывает исключительно положительные эмоции. Никаких скидок на класс и размеры автомобиля — все сделано дорого, по-взрослому. Примечательно, что традиционной приборки больше нет — вместо нее виртуальная панель, которую можно сконфигурировать по своему усмотрению. В верхней части центральной консоли обосновался — впервые на Мерседесах! — сенсорный экран. Но самая примечательная вещь — это голосовое управление. Достаточно сказать: «Эй, Мерседес, мне холодно», как климат-контроль добавит температуру. Скажешь: «Поехали домой», и навигатор тут же выстроит необходимый маршрут. Такие системы, как удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль или функция распознавания дорожных знаков, на этом фоне выглядят само собой разумеющимся оборудованием.
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На втором ряду стало заметно просторнее. Спинки сидений можно регулировать по углу наклона. Но на горной дороге пассажирам остро не хватало потолочных ручек.
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Объем багажника увеличился на 29 л и достиг 370 литров.
И все же главным сюрпризом стали ходовые качества А-класса. Ведь раньше маленький хэтч звезд с неба не хватал — от езды по горной дороге пульс не учащался. Сейчас же все поменялось. Цепкая подвеска, точный руль, отзывчивые моторы (в России будет только 150-сильная «турбочетверка») — никогда еще переднеприводные «мерсы» не ездили так бодро! В общем, фраза Fun to Drive, неоднократно повторенная немцами во время презентации, звучала явно не для красного словца.
Перспективы: объявление цен приятно удивило: новый A-класс не шибко дороже предшественника. А ведь по сути это автомобиль куда более высокого уровня. И все же вряд ли ему суждено в России стать популярным. За те без малого два миллиона, что просят за базовый А 200, наш соотечественник скорее приобретет кроссовер.
Оценка: новый A-класс получился очень крутым — агрессивный дизайн, продвинутый интерьер, современная электроника и отточенные ходовые качества. После него в сторону Audi A3 и BMW 1-й серии даже смотреть не хочется.
Подробности: ЗР, 2018, № 06
Фото: Mercedes-Benz
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