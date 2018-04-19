Самый маленький Mercedes-Benz всегда оставлял чувство недосказанности — не хватало ему основательности и лоска, присущего более крупным автомобилям из Штутгарта. В А-классе нового поколения немцы обещали все исправить. Получилось ли это, предстояло выяснить на хорватских дорожках.

Новый Mercedes-Benz A-класса.

Материалы по теме Представлен Mercedes-Benz, с которым можно поговорить

Повод: знакомство с компактным хэтчем Mercedes.

Место действия: хорватский Сплит и его окрестности

Впечатления: три предыдущих поколения А-класса в модельной линейке компании будто исполняли роль нелюбимого ребенка. Сходство с другими Мерседесами было сведено к минимуму, чтобы владельцы солидных седанов не чувствовали неловкость за родство с такой мелюзгой. Но новый А-класс вырос из коротких штанишек. Его фейс выполнен в стиле недавно дебютировавшего четырехдверного купе CLS, и это пошло только на пользу. Посмотрите, какой солидной и породистой стала внешность мерседесовского хэтча.

Интерьер — настоящий премиум-класс. По оснащенности и качеству материалов он явный лидер сегмента.

Салон вызывает исключительно положительные эмоции. Никаких скидок на класс и размеры автомобиля — все сделано дорого, по-взрослому. Примечательно, что традиционной приборки больше нет — вместо нее виртуальная панель, которую можно сконфигурировать по своему усмотрению. В верхней части центральной консоли обосновался — впервые на Мерседесах! — сенсорный экран. Но самая примечательная вещь — это голосовое управление. Достаточно сказать: «Эй, Мерседес, мне холодно», как климат-контроль добавит температуру. Скажешь: «Поехали домой», и навигатор тут же выстроит необходимый маршрут. Такие системы, как удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль или функция распознавания дорожных знаков, на этом фоне выглядят само собой разумеющимся оборудованием.

На втором ряду стало заметно просторнее. Спинки сидений можно регулировать по углу наклона. Но на горной дороге пассажирам остро не хватало потолочных ручек.

Объем багажника увеличился на 29 л и достиг 370 литров.



И все же главным сюрпризом стали ходовые качества А-класса. Ведь раньше маленький хэтч звезд с неба не хватал — от езды по горной дороге пульс не учащался. Сейчас же все поменялось. Цепкая подвеска, точный руль, отзывчивые моторы (в России будет только 150-сильная «турбочетверка») — никогда еще переднеприводные «мерсы» не ездили так бодро! В общем, фраза Fun to Drive, неоднократно повторенная немцами во время презентации, звучала явно не для красного словца.

На ходу новый мерседесовский хэтч как никогда задирист и азартен. Настоящий Drivers Car!

Перспективы: объявление цен приятно удивило: новый A-класс не шибко дороже предшественника. А ведь по сути это автомобиль куда более высокого уровня. И все же вряд ли ему суждено в России стать популярным. За те без малого два миллиона, что просят за базовый А 200, наш соотечественник скорее приобретет кроссовер.

В таком ракурсе в А-классе сложно признать Мерседес. Самая явная ассоциация — Kia Ceed.

Оценка: новый A-класс получился очень крутым — агрессивный дизайн, продвинутый интерьер, современная электроника и отточенные ходовые качества. После него в сторону Audi A3 и BMW 1-й серии даже смотреть не хочется.

Подробности: ЗР, 2018, № 06

Фото: Mercedes-Benz