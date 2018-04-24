Кросс-седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury: золото, чайник, электричество

Автоконцерн Daimler официально представил роскошный концепткар Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Его дизайн публика оценила неоднозначно.

Фотографии кросс-седана Mercedes-Maybach Ultimate Luxury утекли в Сеть еще на прошлой неделе, из-за чего, конечно, официальная премьера утратила эффект неожиданности. Однако теперь стали известны технические подробности о новинке, поэтому мы решили к ней вернуться и заодно опубликовать полную фотогалерею. Бонусом прилагаем фирменный презентационный видеоролик.

Кросс-седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury: золото, чайник, электричество

Фото, видео: Daimler

Кросс-седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury: золото, чайник, электричество
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