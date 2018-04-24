Кросс-седан Mercedes-Maybach Ultimate Luxury: золото, чайник, электричество

Фотографии кросс-седана Mercedes-Maybach Ultimate Luxury утекли в Сеть еще на прошлой неделе, из-за чего, конечно, официальная премьера утратила эффект неожиданности. Однако теперь стали известны технические подробности о новинке, поэтому мы решили к ней вернуться и заодно опубликовать полную фотогалерею. Бонусом прилагаем фирменный презентационный видеоролик.
- В марте Daimler анонсировал уникальную опцию для будущих автомобилей Mercedes-Maybach — фары, способные создавать своим светом рисунки на асфальте.
- Также в марте германский автоконцерн представил обновленный серийный 6,5-метровый лимузин Mercedes-Maybach Pullman.
Фото, видео: Daimler
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