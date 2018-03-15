Лимузин Mercedes-Maybach Pullman пережил рестайлинг

Вслед за стандартными Майбахами S-класса обновилась и самая крутая 6,5-метровая модификация Pullman, которую производитель позиционирует как отдельную модель для самых избранных.

Pullman — это машина президентов, королей, принцев и самых состоятельных олигархов. Германским лимузином пока что пользуется и российский президент Владимир Путин, хотя уже совсем скоро он пересядет на отечественный автомобиль, разработанный в рамках проекта «Кортеж».

Обновленный Майбах-лимузин получил тот же набор изменений, что и стандартные версии без перегородки в салоне — о них «За рулем» подробно рассказывал в феврале. Главное отличие рестайлинговых машин: радиаторная решетка с вертикальными прутьями, как у первых Майбахов этого века, выпускавшихся под самостоятельным брендом. Нынче даже у Пульманов капот и корму украшает мерседесовская трехлучевая звезда, а эмблемы Maybach есть лишь на задних стойках кузова.

Лимузин оснащается безальтернативным бензиновым 6,0-литровым турбомотором V12 (630 л.с., 1000 Нм) и может разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Минимальная цена составляет порядка полумиллиона евро (35 млн рублей) и сильно зависит от оснащения, которое в таких машинах всегда формируется индивидуально. Особняком стоит бронированная версия Guard, которая может стоить в несколько раз дороже незащищенного от пуль и взрывов лимузина.

Через некоторое время Daimler предложит для Майбахов уникальную опцию — фары, способные создавать своим светом рисунки на асфальте.

Две модели Mercedes-Maybach попали в пятерку самых крутых Мерседесов по версии производителя.

Фото: Daimler