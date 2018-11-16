Ужесточение экологических норм для автомобилей: ждем новых разоблачений

На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, включая будущее автомобиля. Ожесточенные схватки автопромышленников с «зелеными» вызывают беспокойство у приверженцев ДВС. Свое мнение по этому вопросу есть у эксперта ЗР Михаила Колодочкина.

Как вы считаете, закончится ли, наконец, погоня за оче­редными евронормами? Или это способ лоббирования электромобилей?

Материалы по теме Топливо и экологические стандарты: Евро или ГОСТ?

Сейчас автопромышленники развернули борьбу за смягчение требований закона по выбросам СО₂ — этот показатель к 2021 году должен снизиться до 95 г/км (среднее значение по всей линейке каждого производителя). Они в один голос заявили, что достичь предложенного уровня нереально. В ответ «зеленые» потребовали еще больше ужесточить закон — мол, иначе климат не спасти.

Поэтому появился новый испытательный цикл, более жесткий по сравнению с прежним, и нормы выбросов стали еще строже. Очевидно, что нас ждут очередные «сеансы черной магии с последующим разоблачением». Что касается лоббирования электромобилей, вполне допускаю, что это скрытая цель всех «дизельгейтов» и прочих «разоблачений» последних лет.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Volkswagen