Ужесточение экологических норм для автомобилей: ждем новых разоблачений

Как вы считаете, закончится ли, наконец, погоня за очередными евронормами? Или это способ лоббирования электромобилей?
Сейчас автопромышленники развернули борьбу за смягчение требований закона по выбросам СО₂ — этот показатель к 2021 году должен снизиться до 95 г/км (среднее значение по всей линейке каждого производителя). Они в один голос заявили, что достичь предложенного уровня нереально. В ответ «зеленые» потребовали еще больше ужесточить закон — мол, иначе климат не спасти.
Поэтому появился новый испытательный цикл, более жесткий по сравнению с прежним, и нормы выбросов стали еще строже. Очевидно, что нас ждут очередные «сеансы черной магии с последующим разоблачением». Что касается лоббирования электромобилей, вполне допускаю, что это скрытая цель всех «дизельгейтов» и прочих «разоблачений» последних лет.
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Фото: Volkswagen
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