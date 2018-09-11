Парламент ЕС собирается ужесточить нормы CO2. Автопром в ужасе

Комитет по охране окружающей среды Европарламента решил ужесточить нормы выбросов углекислого газа после 2021 года. Реакция автопрома на эту инициативу не заставила себя ждать.

Произошло то, чего так опасались в автопроме: Комитет по охране окружающей среды Европейского парламента призвал к существенному ужесточению норм CO 2 в автопромышленности после 2021 года, а выступил с этой инициативой мальтийский социал-демократ Далли.

Согласно его инициативе, к 2025 году выбросы CO 2 должны снизиться на 20%, а к 2030-му — на все 45%. Легкие коммерческие автомобили также будут учтены в этой схеме. Нужно понимать, что речь идет о среднем выбросе по всей гамме выпускаемых каждой компанией моделей. То есть, если хочешь производить прожорливые и малоэкологичные внедорожники, изволь компенсировать это выпуском малолитражек или электромобилей, чтобы выйти на заданный средний уровень.

Ассоциация автомобильной промышленности (VDA) незамедлительно отреагировала на решение Комитета по охране окружающей среды. «Принимаемые решения абсолютно не учитывают техническую и экономическую реальность. Комитет ставит амбициозные цели, но не дает ответов на вопрос, как их достичь. Более того, эти требования противоречат задаче увеличения рабочих мест и занятости в Европе», — сказал президент VDA Бернхард Маттес. Он утверждает, что поставленных целей невозможно достичь в столь краткий период, поэтому подобные ужесточения приведут к потере рабочих мест в Европе.

Эксперт Совета чистого транспорта (ICCT) Питер Мок полагает, что автопроизводителям не стоит шантажировать «зеленых» сокращениями в автопроме, ведь в большинстве случаев потери рабочих мест обусловлены автоматизацией производства.

Германская экологическая помощь даже потребовала сокращения CO 2 к 2030 году не на 45%, а на все 75% и раскритиковала мировые автоконцерны, полагая, что те проспали технологическую революцию и продолжают по старинке фокусироваться на двигателях внутреннего сгорания. Несмотря на очевидную экологическую проблему, которая надвигается на наш мир, если ничего не предпринимать, автоконцерны прилагают гигантские усилия не на совершенствование технологий, а на то, чтобы притормозить дальнейшие ограничения выбросов СО 2 .

Решение комитета Европарламента сначала должно быть одобрено парламентом, прежде чем начнутся переговоры с государствами-членами, пишет automobilwoche.de. Это вряд ли окажется легким делом, поскольку страны с крупной автоиндустрией, такие как Германия, Франция и Италия, боятся потери рабочих мест. Но такая работа планомерно ведется, «зеленые» уступать не намерены, поэтому окончательного решения по ужесточению норм выбросов следует ждать уже в следующем году.

Аналитики рынка полагают, что экологи победят и на этот раз, несмотря на то что возможности автопроизводителей практически исчерпаны. И если нормы выбросов ужесточат еще сильнее, это неизбежно приведет к очередным подтасовкам с выбросами и, возможно, даже более серьезным скандалам, чем те, что сотрясали мир до сих пор.

Глава концерна ZF Стефан Зоммер уже давно советует мировому сообществу определиться, какое направление развивать: электромобилизацию или переход на альтернативные виды топлива. Последнее он считает предпочтительнее.

После дизельгейта Германии все труднее реализовывать подержанные дизельные автомобили на внутреннем рынке. Недавно выяснилось, что такими машинами активно интересуются на Украине.



Фото: Imago/TASS