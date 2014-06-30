Германия избавляется от дизельных машин: в какие страны они попадают?

Безусловным лидером по поставкам такой техники стала Украина, выяснили немецкие аналитики.

Экспорт подержанных дизельных автомобилей из Германии в течение года увеличился более чем на 20,5%, до 239 541 автомобиля. Об этом сообщили аналитики отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта, подготовившие исследование рынка совместно с Ассоциацией европейского бизнеса.

Резко выросли поставки таких машин на Украину (+136%), на втором месте Хорватия с ростом поставок на 89,6%, далее следуют Болгария (+27,7%) и Румыния (+26,8%). Аналитики основывались на данных Федерального статистического управления Германии, пишет немецкая Automobilwoche.

После дизельного скандала и падения популярности дизельных автомобилей Германии становится все труднее их реализовывать на внутреннем рынке. Интерес к ним слабеет, дилеры сообщают о снижении цен, поэтому экспортные поставки будут увеличиваться и дальше.

«Помимо стран Евросоюза: Хорватии, Словении, Болгарии и Румынии, более старые дизельные транспортные средства отправляются также и на Украину, по-видимому, из-за правил свободного импорта и относительно низких ввозных пошлин на подержанные автомобили из ЕС в 7,3%», — считает Кристиан Килле, профессор отделения прикладной логистики Университета Вюрцбург-Швайнфурта. Он отмечает, что в менее развитых европейских странах дизельные автомобили из Германии интересны автомобилистам прежде всего потому, что цены на них очень хорошие.

Килле также отмечает, что речь именно о подержанных автомобилях с «грязными» выхлопами, а современные и «улучшенные» дизельные машины находят покупателей на более требовательных рынках Испании, Австрии и Франции.

Однако на рынках с высоким уровнем экологической грамотности экспорт дизельной техники из Германии, напротив, снижается. Так, поставки в Норвегию сократились на 26,6%, в Швейцарию — на 18,7%, в Финляндию — на 9%.

Немецкий журнал Spiegel недавно опубликовал исследование, согласно которому выхлопы бензиновых автомобилей, возможно, даже вреднее, чем дизельных.



В июне в связи с дизельным скандалом под суд отправлен глава Audi Руперт Штадлер.

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