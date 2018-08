Вылетели в трубу: к чему приведет «дизельгейт»

Этот год оказался урожайным на отзывные кампании. Бракованные инфляторы подушек безопасности Takata стали причиной гибели как минимум семи человек, а по всему миру пришлось срочно ремонтировать свыше 36 млн машин различных марок. Дефектные замки зажигания на автомобилях концерна General Motors унесли более ста жизней, компания знала о проблеме и скрывала ее, итог — штраф под миллиард долларов и отзыв миллионов машин. А на днях выяснилось, что Volkswagen мухлевал на американском рынке с выхлопом дизельных двигателей. Никто не погиб, прямой угрозы для жизни людей нет, но скандал вышел даже более грандиозным. Почему так? Попробуем разобраться.

volkswagen_jetta_2015_

На момент написания этого материала еще не было известно всех последствий для концерна Volkswagen в связи с вскрывшимся обманом. Но тот факт, что в западной прессе так называемый «дизельгейт» на несколько дней вытеснил с первых полос сирийских мигрантов, говорит о чрезвычайной важности экологической повестки для тамошней публики.

«Грязный» дизель

Бомба взорвалась 18 сентября, когда Американское управление по защите окружающей среды EPA (Environmental Protection Agency) опубликовало результаты исследования токсичности выхлопа дизельных автомобилей Volkswagen и Audi, поступавших на североамериканский рынок с 2009 года. Выяснилось, что управляющая электроника моторов 2.0 TDI (заводской индекс EA 189) умеет распознавать сертификационный ездовой цикл и активировать специальный режим работы силового агрегата, позволяющий ему вписаться в строгие экологические нормы. При реальной же эксплуатации из трубы «вылетели» совсем другие цифры — концентрация окислов азота NOx превысила допустимую в 40 раз. Ну а дальше понеслось: перед Volkswagen AG замаячил неслыханный прежде в автоиндустрии штраф в размере 18 млрд долл. (из расчета 37 800 долл. за каждый из 482 000 автомобилей, попавших в «преступную группу»). Тут же последовали обвал акций, отставка главы концерна Мартина Винтеркорна и новые расследования на правительственном уровне по обе стороны Атлантики.

Спрашивается, зачем вообще немцы полезли в Америку с дизельными двигателями, которые там, мягко говоря, не жалуют? На долю дизельных машин в США приходится всего 1,1% рынка (здесь и далее приведены данные за восемь месяцев 2015 года), и хотя внутри Volkswagen Group of America автомобили, питающиеся соляркой, занимают лишь 15,6%, кусок немцев в общем американском дизельном пироге составляет 57,6%. То есть на дизельном фронте Volkswagen явный лидер, очевидно, что на продвижение дизелей в Америке концерн сделал ставку, и если бы не разразившийся скандал, можно было бы утверждать, что «зеленый» тренд немцы почувствовали верно.

Как током ударило

Volkswagen продвигал дизель как альтернативу электромобилям и гибридам, дающую схожую экономию средств потребителя за счет низкого расхода топлива. Продажи гибридов в США с января по август 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го рухнули на 18,8% (при общем росте рынка на 3,9%). Plug-in гибриды (подключаемые к розетке) обвалились еще больше — на 35,9%. Электромобили вроде бы чувствуют себя неплохо — рост в 11,7%, но его обеспечивает в основном лидер сегмента — Tesla Model S (плюс 44,3%), тогда как идущий на втором месте Nissan Leaf потерял 34,6%. В минусе оказались и электрические Ford Focus и Smart, сняты с продаж Toyota RAV4 EV и Honda Fit EV.

На этом фоне сегмент дизельных моделей выглядит достаточно стабильно: продажи упали всего на 2%, при этом дизельные Audi A3, VW Golf и Touareg, а также Porsche Cayenne показали положительную динамику.

В сумме же «зеленая группа», куда входят электромобили, гибриды всех типов и модели с ДВС, работающими на дизельном топливе или природном газе, занимают менее 5% американского рынка, на котором за восемь месяцев было продано 11 560 225 автомобилей. То есть по большому счету все эти экономичные модели за океаном никому не нужны, несмотря на бешеный продакт-плейсмент в Голливуде (каждый второй положительный герой ездит на «Приусе»), субсидии со стороны государства и общий экологический дискурс. Чудо-изделия Элона Маска, основателя компании Tesla Motors, бороздят в основном просторы Калифорнии, где имеется более-менее разветвленная сеть зарядных станций. Встретить Model S в какой-нибудь Небраске можно с той же вероятностью, что у нас за Уралом, то есть у отдельных энтузиастов и коллекционеров.

Возможно, после разразившегося вокруг VW Group of America скандала продажи дизельных машин в США будут свернуты, что изменит падающий тренд на гибридном фланге, но даже в этом случае ждать прорыва не приходится, массовая пересадка населения на «зеленые» автомобили так и останется мечтой американских экологов.

Задело многих

Если Америка может плюнуть на дизели и забыть о них, то в Европе такой номер не пройдет — более половины автопарка здесь заправляется соляркой, а «дизельгейт» стал настоящим жупелом. 24 сентября из-за слухов о проблемах с токсичностью дизелей BMW на 7% упала стоимость акций баварской компании. Руководители Евросоюза заговорили о необходимости поголовной проверки производителей. Последние с перепугу стали выступать с упреждающими заявлениями. Например, Ford выпустил пресс-релиз с такими словами: «Ford Motor Company заявляет о том, что компания не применяет какие-либо „обманные устройства“ и не пытается ввести в заблуждение общественность, контролирующие органы и инвесторов».

VW_touareg_zr_11_14a

В Volkswagen AG не прекращаются экстренные совещания. После призыва Ангелы Меркель «принять меры» вслед за Винтеркорном полетели головы топ-менеджеров, отвечавших за экспорт вообще и американский рынок в частности, а приближенная к источнику немецкая пресса сообщила, что своих постов могут лишиться руководители Audi и Porsche — Ульрих Хакенберг и Вольфганг Хатц, поскольку на них лежала ответственность за разработку силовых агрегатов. Концерн официально заявил, что выделит 6,5 млрд евро на решение проблемы с «грязными» дизелями. Всего в мире насчитывается порядка 11 млн автомобилей, оснащенных двигателем EA 189, все их предстоит проверить на предмет корректности работы управляющей электроники. Прочие моторы, по утверждению производителя, — вне подозрений, но так ли это на самом деле, скоро станет ясно. EPA уже начала проверку представленных на рынке США дизелей V6 3.0 TDI.

Для Европы несоответствие сертификационного дизельного выхлопа реальному, в сущности, не новость: еще в прошлом году Международный совет по экологичному транспорту ICCT (International Council on Clean Transportation) провел исследование, которое показало, что новые дизельные машины при реальной эксплуатации выбрасывают примерно в семь раз больше окислов азота NOx, чем того предписывают нормы Евро-6, а выбросы CO 2 на треть превышают сертификационные показания. Но ICCT — это не американское EPA, в Штатах надзорная деятельность вообще очень сурова. Неспроста большинство отзывов идет именно оттуда — Америка начинает, мир подхватывает.

По европейскому счету

Европа больше зациклена на выбросах CO 2 , а не на угарном газе (СО) и окислах азота, которые в больших концентрациях представляют серьезную опасность для здоровья. Углекислый газ для человека безвреден, потому что человек его сам в том числе и вырабатывает при дыхании. Глобальное потепление, которое якобы провоцирует большая концентрация CO 2 в атмосфере, адекватными учеными давно признано фейком. Лишь неповоротливость европейской бюрократии и оголтелые вопли «зеленых» активистов мешают официально признать этот очевидный факт. Так что идея достичь к 2020 году выбросов CO 2 на уровне 95 г/км в среднем по модельному ряду каждого производителя, скорее всего, так и останется утопией ввиду невозможности и бессмысленности ее реализации.

Но введение норм Евро-6c, которые вступят в силу в 1 сентября 2017 года для новых машин и 1 сентября 2018 года для всех выпускаемых на тот момент моделей, никто отменять не собирается. Новый норматив бьет именно по дизелям: выбросы окислов азота придется снизить с нынешних 180 мг/км до 80!

Возможно ли обеспечить такие показатели честным путем? Теоретически да, но, разумеется, куда проще написать специальную программу для прохождения ездовых сертификационных циклов. Их все — от Японии до Америки — объединяет «овощной» характер, будто за рулем едет 90-летний пенсионер: медленные разгоны и движение с небольшой скоростью, не требующие от двигателя максимальной отдачи, а значит, и «дымит» он меньше. Если же топить «на все деньги», то экология в буквальном смысле летит в трубу.

Грядущее введение универсального, более приближенного к реальности ездового цикла WLTC (Worldwide harmonized light vehicles test cycle) должно сделать шулерство бессмысленным, но и этот цикл многие эксперты считают неоптимальным, а потому его окончательные параметры до сих пор не определены. Ожидалось, что согласования и консультации по WLTC продлятся до 2017 года, но в свете последних событий процесс, очевидно, ускорится. Не исключено, что дальнейшее существование дизельных моторов после этого окажется под угрозой.

«Зеленые» размечтались

Что до нынешней истории с Volkswagen, то концерн как минимум ждет показательная порка, потому что, несмотря на отсутствие человеческих жертв, он покусился на священную корову — «зеленую мечту», причем сделал это сознательно, а не по ошибке. Именно поэтому его трясут больше, чем Takata, чьи подушки при аварии обстреливают водителя и пассажиров шрапнелью, вместо того, чтобы защищать. Или General Motors, чьи бракованные замки зажигания ведут к потере управления автомобилем со всеми вытекающими последствиями.

technews_zr_07_15

Двухлитровый турбодизель TDI для легких коммерческих автомобилей.

Потребителям «дымность» дизелей до лампочки, американских водителей она интересует лишь с точки зрения судебной перспективы и возможности выудить у Volkswagen солидную компенсацию за обман. А европейцы, если судить по комментариям к публикациям о «дизельгейте», больше обеспокоены перспективой падения мощности дизельных машин в случае, если их начнут принудительно перепрошивать для точного соответствия экологическим нормам.

Через некоторое время после затеянных проверок и расследований может выясниться, что вообще все, либо большинство, современных дизельных двигателей не в состоянии обеспечить требуемую чистоту выхлопа, а их производители писали для сертификационных испытаний отдельную программу. Такой поворот событий облегчит участь концерна Volkswagen, из-за которого началась вся эта катавасия. Потому что нельзя наказать всех — это слишком большой удар по отрасли, грозящий непредсказуемыми последствиями для всей экономики, а Европе, тонущей в миграционном потоке, сейчас только этого не хватало. В каком-то смысле «дизельгейт», как и миллионы мигрантов, может оказать целительный отрезвляющий эффект для европейского менталитета, показать, что идеалистическое представление о мире может иметь губительные, даже катастрофические последствия. Хочется верить, что здравый смысл все же победит, но дизелям в любом случае придется несладко.