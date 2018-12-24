VW запатентовал новое название «Type 7»

Volkswagen готовит какую-то новинку и уже запатентовал для нее название «Type 7», которое имеет исторические корни.

Немецкий автопроизводитель вспомнил о своем прежнем обозначении автомобилей и решил запатентовать новое имя «Type 7». Напомним, что когда-то Volkswagen называл все свои модели, используя слово Type, после которого следовал номер. Так VW Beetle носил кодовое имя Type 1, а модель Kimbi (автобус хиппи, ставший Транспортером) — Type 2. Компактная модель компании обозначалась как Type 3, в то время как универсал был известен под именем Type 4.

Обозначение Type 7 (166) использовалось для военного автомобиля, выпускавшегося в 1940-х годах, носящего также название Schwimmwagen, что дословно переводится как «плавучий автомобиль». Значит ли это, что VW работает над концептом амфибии или даже летающего автомобиля? Не исключено.

Возможно, что мы никогда не увидим ни серийной модели, ни концепта под названием Type 7. Такое случалось уже ни раз, когда имя патентовалось без дальнейшего использования. Но ходят слухи, что Volkswagen Type 7 мы увидим на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Фото: Volkswagen