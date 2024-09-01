Чем опасна езда на машине без колпачков на ниппелях
Езда на автомобиле без колпачков на ниппелях может привести к коррозии металлических деталей вентиля и снижению давления в шинах, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
Он пояснил, что одним из последствий езды без колпачков может быть попадание грязи и влаги, так как ниппель открыт для внешней среды. Грязь, пыль и влага могут проникнуть внутрь колеса, что может вызвать коррозию металлических деталей ниппеля и вентиля. В дальнейшем это будет способствовать выходу их из строя, и прокачать шину станет невозможно.
К тому же открытый ниппель можно повредить при ударе о посторонний предмет, что приведет к утечке воздуха. Давление в шине может упасть из-за открытого вентиля просто на фоне естественного испарения воздуха, пояснил специалист.
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Источник: «Российская газета»