#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Чем опасна езда на машине без колпачков на ниппелях

Автоэксперт Балашов: езда без ниппельных колпачков снижает давление в шинах

Езда на автомобиле без колпачков на ниппелях может привести к коррозии металлических деталей вентиля и снижению давления в шинах, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Он пояснил, что одним из последствий езды без колпачков может быть попадание грязи и влаги, так как ниппель открыт для внешней среды. Грязь, пыль и влага могут проникнуть внутрь колеса, что может вызвать коррозию металлических деталей ниппеля и вентиля. В дальнейшем это будет способствовать выходу их из строя, и прокачать шину станет невозможно.

К тому же открытый ниппель можно повредить при ударе о посторонний предмет, что приведет к утечке воздуха. Давление в шине может упасть из-за открытого вентиля просто на фоне естественного испарения воздуха, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 156
01.09.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0