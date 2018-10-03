6 причин задуматься о покупке нового Volkswagen Touareg

Он всем хорош: прекрасно ведет себя на покрытии не лучшего качества и на бездорожье, а по управляемости и вовсе похож на легковой автомобиль. Но — стоимость оптимальной версии с дизельным 3-литровым мотором приближается к 4 млн рублей.

1. Отличная управляемость

Volkswagen Touareg точен в реакциях на движения рулем. В режимах, предназначенных для езды по городу, автомобиль предельно собран. На неидеальном асфальте Туарег невозмутим, в поворотах устойчив.

2. Готов к бездорожью

Опасения по поводу того, что Туарег, лишившись продвинутой трансмиссии 4Motion, превратится в псевдовнедорожник, на поверку оказались напрасными. Самоблок Torsen, распределяющий момент между осями, при поддержке электронных ассистентов отлично справляется с поставленными задачами. Режимы езды переключаются с помощью одной шайбы, другая отвечает за управление пневмоподвеской. В нижнем положении «пневмы» дорожный просвет составляет всего 15 см, зато в верхнем — почти 25 (хотя производитель заявляет 27,5 см), поэтому Туарег запросто преодолевает даже серьезные препятствия. Кузов у машины жесткий, из положения диагонального вывешивания она выбирается без проблем. При желании Touareg можно оснастить дополнительной защитой агрегатов и топливным баком большей вместимости.

3. Экономичный дизель

Touareg выпускается с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 и 3,0 л, а также с дизельным 3-литровым двигателем. Популярностью у нас явно будет пользоваться версия с 2-литровым мотором, однако стоит присмотреться и к дизелю. Благодаря этому двигателю мощностью 249 л.с. Туарег ездит динамично и по расходу топлива обыгрывает конкурентов (в смешанном цикле сжигает 7,1 л на 100 км). Восьмиступенчатый автомат достойно реагирует на нажатие педали, разве что слегка «задумывается», если утопить газ в пол.

4. Одни тачскрины

За рулем нового Volkswagen Touareg ощущаешь себя как в виртуальном кокпите: такой эффект, главным образом, создает 15-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы в паре с 12-дюймовой электронной панелью приборов. Отделка интерьера и даже внешний вид деталей подчинены общей концепции космического дизайна. Эргономика достойная, геометрия посадки идеальная, оснащение богатое. Количество опций по желанию можно расширить: например, установить доводчики замков на все двери или вентилируемые передние сиденья с функцией массажера. Touareg оснащен неплохой камерой заднего вида, а тем, кому этого мало, придется подождать до конца года, когда на российских автомобилях появится система кругового обзора.

5. Превосходная шумоизоляция

Трудно поверить, что Touareg быстро едет по оживленным городским улицам — в салоне непривычно тихо. Секрет образцового подавления шумов — в двухслойных звукоизоляционных стеклах, установить которые можно за доплату.

6. Вместительный багажник

В багажнике объемом 412 л без проблем перевезете габаритные вещи. Чтобы загружать такие объемы было легче, можно опустить корму на 5 см с помощью клавиш на правой стенке. А под полом запросто помещается еще много полезного: инструменты, докатка, набор автомобилиста и сабвуфер.

Что стоит иметь в виду

Претензий к новому Volkswagen Touareg почти нет. Смущает разве что запутанное меню мультимедиасистемы. Виной тому избыток функций, из-за чего, скажем, подключиться к бортовому Wi-Fi или поменять салонную подсветку будет проблематично (первые несколько раз). Да и запомнить, где что переключается, владельцу вряд ли удастся быстро.