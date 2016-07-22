Кроссовер Volkswagen Touareg третьего поколения представили буквально на днях, но в России он появится уже летом. Михаил Кулешов успел испытать закамуфлированный автомобиль на дорогах Испании.

Новый Touareg на 77 мм длиннее и на 44 мм шире предшественника, но компактнее, чем другие автомобили на платформе MLB Evo — Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Ему доступны и пневмоподвеска, и активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, и даже полноуправля­емое шасси: на скорости до 37 км/ч задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную повороту передних. Привод — исключительно полный. Продажи откроют трехлитровые дизельные версии.

В аэропорту Сарагоса ни души. Никогда бы не подумал, что одноименный город в шестнадцати километрах отсюда — пятый по величине в Испании. Здесь вы не потратите время в очередях. Вам не придется сверлить глазами электронные табло в поисках нужной багажной ленты. Выкрикнешь какое-нибудь слово, и гулкое эхо будет долго носить его по пустым коридорам.

Безлюдные локации для предсерийных тестов закамуфлированных машин выбирают неслучайно. Но зимнее запустение Сарагосы — апофеоз, похлеще безымянной эстонской деревни, где год назад я знакомился со шкодовским Кароком! Держу пари, фольксвагеновцы запросто могли сэкономить на камуфляжной пленке и не переживать, что кто-то раньше времени увидит Touareg третьего поколения «в чем мать родила». За время полуторачасового маршрута по горам мы повстречали лишь нескольких пастухов.

Эти шпионские фотографии появились в Сети задолго до моей поездки в Сарагосу, но фольксвагеновцы уверяли, что на них не окончательный вариант. Соврали.

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Тем не менее мы знаем, что официально новый Touareg должен быть рассекречен только 23 марта на мероприятии в Пекине, так что осторожность — превыше всего. Спереди и сзади тестовые внедорожники оклеены камуфляжной мозаикой. Передние панели прикрыты хитрыми накладками, а во время поездки в каждом из автомобилей сидит эксперт-наблюдатель из числа сотрудников Фольксвагена. Накануне этого мероприятия фотографии «голого» Туарега (нас уверили, что папарацци засняли неокончательный вариант) все-таки уплыли в Сеть, и немцы очень не хотят, чтобы подобная история приключилась с интерьером.

Камуфляж искажает восприятие. Новый Touareg кажется компактным, хотя он на 77 мм длиннее и на 44 мм шире предшественника: 4878 мм в длину и 1984 мм в ширину. Эмблемы заклеены, но в характерных росчерках боковин без труда узнается почерк шеф-дизайнера марки Клауса Бишоффа. В последние годы со стороны фольксвагеновской дизайн-студии дует правильный ветер — спрятанный за этими нелепыми аппликациями «третий» Touareg почти наверняка будет смотреться не хуже, чем графичный Polo шестого поколения или восхитительный фастбек Arteon. Медленно, но неотвратимо автомобили Volkswagen перестают быть излишне строгими и скучными.

Внутри Touareg почти точная копия концепткара Volkswagen T‑Prime GTE. Архитектура передней панели — один в один, все отличия сводятся к вполне ожидаемым упрощениям. На концепткаре 12‑дюймовая приборка и 15‑дюймовый тачскрин мультимедийной системы прикрыты единым изогнутым стеклом, тогда как на серийной машине — два отдельных. Вместо сенсора, управляющего режимами автомата, здесь привычный джойстик-селектор. Слегка изменена обивка дверей и установлен общекорпоративный руль. В футуристическом интерьере Туарега он выглядит ошибкой. Пришельцем из прошлого. Надеюсь, в Вольфсбурге не будут дожидаться планового рестайлинга, чтобы найти ему достойную замену.

Интерьер серийной машины заметно проще в деталях, но архитектурно — точь-в‑точь как у концепткара (фото справа). Натуральный шпон, опоясывающий панель, может быть как глянцевым, так и матовым. Светлым или темным. Впрочем, при желании можно обойтись без дерева. В части материалов салона Touareg сделал заметный шаг вперед.

Дизельная V‑образная 231‑сильная «шестерка» пробуждается совершенно бесшумно. Прежде такой уровень изоляции от дизельных шумов и вибраций я встречал только на новых «пятерке» и «семерке» BMW. А вот разгонная динамика — будь то старт с места или подхват — не впечатляет. По ощущениям, такой Touareg расправляется с первой сотней секунд за девять, и даже если высадить из просторного салона фолькс­вагеновского эксперта и двоих коллег, едва ли ощутишь принципиальную разницу. Если у меня не сбились фильтры восприятия, 245‑сильный дизель на машине прошлого поколения вез бодрее. Да и вообще первые ощущения от езды достаточно странные.

Графика и интерфейс мультимедийки на Туареге точно такие же, как на концепткаре T‑Prime GTE. Диагональ тачскрина — 15 дюймов. Быстродействие на высоте.

Если вы водили современные Фолькс­вагены, вам должно быть отлично знакомо ощущение «правильности» в повадках. Даже за рулем недорогого Polo неизменно получаешь острый руль с ярко выраженным «нулём» и выверенные усилия на педалях. Тестовый же Touareg едет так, словно его разбудили в четыре утра, да еще и с похмелья. Усилие на левой педали требует привыкания. Качество обратной связи по рулю непривычно низкое для Фольксвагена, «ноль» изрядно размыт, а вся дорожная мелочь награждает руль легким тремором даже в комфортном режиме опционной пневмоподвески. В недоумении мы с коллегой просим сесть за руль фольксвагеновского эксперта, и он подтверждает наши сомнения — так быть не должно!

Пересаживаемся в другой Touareg с аналогичным мотором — и это другая вселенная. На короткий руль (чуть больше двух оборотов от упора до упора) мелкий дорожный «мусор» не приходит. И хотя дружбу 8-ступенчатого автомата с дизелем нельзя назвать крепкой в силу настроек коробки и задемпфированного акселератора, этот Touareg едет именно так, как и подобает Фольксвагену. Очень похожим образом ведет себя Audi Q7, построенный на той же модульной платформе MLB Evo.

Думаю, примерно то же можно было бы сказать про Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и даже про Lamborghini Urus, оснасти их производитель тем же «овощным» дизелем.

В отличие от концепткара T‑Prime GTE, серийный Touareg оснащен привычным джойстиком автоматической коробки и механическими шайбами выбора режимов движения. За барабанчик регулировки громкости — отдельное спасибо.

В меню фоновой подсветки — тридцать оттенков!



Испытать другие модификации пока не вышло, хотя уже летом в моторной линейке нового Туарега появится более мощная, 286‑сильная версия того же трехлитрового дизеля. А к осени гамма двигателей пополнится 340‑сильной бензиновой «шестеркой» и 421‑сильным 4-литровым дизелем V8.

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Будет и плагин-гибрид суммарной отдачей 367 сил. Первым делом его продажи стартуют на самом «жирном» рынке — в Китае, куда машины будут поставлять из Словакии. Вторым по важности рынком для Туарега почти наверняка станет наш.

В Штатах его продавать не будут, поскольку Volkswagen решил не заниматься внутренним каннибализмом и сделал ставку на Atlas/Terramont.

Вечером того же дня у журналистов (помимо трех россиян было еще несколько китайцев) отобрали камеры, телефоны и ноутбуки — и пригласили в шатер, чтобы показать Touareg без камуфляжа. Конечно, когда вы будете читать этот текст, его облик уже станет достоянием общественности, но я всё равно расскажу об увиденном тем, кто не верит картинкам. Итак, серийный Volkswagen Touareg выглядит в точности как на шпионских снимках. В угоду приоритетному рынку морда обильно украшена хромом. Изгиб Хофмайстера на задней стойке напоминает о BMW X5.

Volkswagen Touareg

Российские продажи «третьего» Туарега начнутся летом — почти одновременно с европейскими. По моему осторожному прогнозу, цены будут начинаться примерно с 3,4–3,5 млн рублей. Я не возьмусь судить о кроссовере нового поколения после полутора сотен километров за рулем одной модификации (особенно учитывая, что качество тестовых предсерийных машин гуляет), но могу предположить, что легкая карьера новому Туарегу не светит. Ведь даже если собрать воедино все его плюсы, не получится ничего гениального. А поскольку семиместных модификаций не предвидится, Audi Q7 и Volvo XC90 для ­многих могут оказаться более интересным выбором. Впрочем, дождемся товарных машин и объявления цен.

Хорош внутри и снаружи. И фантастически тих Машина прежнего поколения едет не хуже

Фото: Volkswagen