Volkswagen Teramont: он оказался дешевле конкурентов

Российское отделение Volkswagen объявило рублевые цены на кроссовер Teramont. Неожиданно он оказался дешевле своих основных конкурентов.

Volkswagen Teramont

Большой семиместный кроссовер уже продается на рынке Северной Америки под именем Atlas, а до российских дилеров добрался только этой весной. И неожиданно машина оказалась дешевле своих основных конкурентов, Toyota Highlander и Honda Pilot.

На российском рынке Volkswagen Teramont будет доступен с двумя двигателями: турбированной 2-литровой «четверкой» мощностью 220 л.с. и 3,6-литровым двигателем VR6 мощностью 280 л.с. Вне зависимости от силового агрегата машина доступна исключительно с полным приводом и роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач DSG.

Volkswagen Teramont

У кроссовера, который, напомним, не продается на европейском рынке, даже названия комплектаций иные, нежели для других моделей. Для нашего рынка их четыре: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Машина довольно богато оснащена даже в базовой комплектации, которая предлагается за 2 799 000 рублей и доступна исключительно с 220-сильным мотором. В комплектацию входят система стабилизации, зеркала с электроприводом и обогревом, 3-зонный климат-контроль, передние сиденья с обогревом, аудиосистема с шестью динамиками, 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Volkswagen Teramont

В комплектации Respect добавлены: противоугонная система, светодиодная подсветка в передних дверях, датчик дождя, парктроники с камерой заднего вида, противотуманные фары, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой. Обойдется такая машина в 2 999 000 рублей с 2-литровым турбодвигателем и 3 199 000 рублей с мотором VR6.

В комплектацию Status (3 279 000 и 3 479 000 рублей) дополнительно входят зеркала с памятью, передние сиденья с электрорегулировками (водительское с памятью), система экстренного торможения перед препятствием спереди на скорости до 30 км/ч, виртуальная приборная панель, навигация.

Наконец топовая комплектация получила 20-дюймовые легкосплавные колеса, хромированную отделку оконной линии, панорамную крышу, фоновую подсветку интерьера, систему автоматического переключения света с дальнего на ближний, систему предупреждения о сходе с занимаемой полосы, кожаные сиденья с обогревом (передние и задние боковые). Обойдется такой вариант в 3 579 000 рублей за версию с двигателем мощностью 220 л.с. и 3 779 000 рублей за вариант с 280-сильным мотором.

В апреле Volkswagen представит третье поколение своего топового внедорожника Touareg.

А еще Volkswagen обещает сделать два новых недорогих кроссовера для России.

Фото: Volkswagen